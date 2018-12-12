FİNANS

Sağlık Değer Göstergesi, sektöre yön veriyor

FİNANS HABERLERİ  | 12.12.2018 15:23 | Son Güncelleme

Siemens Finansal Hizmetler, sağlık hizmeti talep ve kaynaklarını, mevcut hasta sonuçlarıyla karşılaştırarak küresel bir araştırmaya imza attı - Finansman, hizmet anlayışı ve dijitalleşmeyi öne plana çıkaran araştırmanın, sağlık sektörü üzerindeki baskıyı azaltması bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Siemens Finansal Hizmetler (SFS), dünyanın dört bir yanında hizmet veren sağlık sistemlerinin üzerindeki baskıları, elde edilen hasta sonuçlarını ve sağlık sisteminin sağladığı "değeri" mercek altına alan yeni bir araştırma yayımladı.

Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, araştırmada özel sektöre yönelik finansman yöntemlerinin, gelişmiş ekipman ve teknoloji açısından ne gibi avantajlar sunabileceği gözler önüne serildi.

Sağlık dönüşümü girişimleri için muaf tutulan, acil ve operasyonel ekipman alımındaki "dondurulmuş" sermaye de araştırma kapsamında yer aldı.

Sağlık Değer Göstergesi’nde sektörün yüzleşmek zorunda kaldığı baskılar; fon kullanımı, altyapı ve yetenekler olarak üç ayrı kategoride değerlendirildi. Araştırmaya göre, Avrupa ve ABD gibi köklü sağlık sistemleri, özellikle finansal açıdan ciddi bir baskı altında. Türkiye, Rusya, Çin ve Hindistan gibi gelişen sağlık sistemleri ise giderek artan beklenti ve talepleri karşılayabilmek için ciddi çaba harcıyor.

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- Teknolojik yatırımlar zorlaşıyor

Araştırmayla hastalıklar, hasta sonuçları ve sağ kalım oranları, resmi yaşam kalitesi ölçümleri açısından değerlendirildi. Buna göre, son teknoloji ekipmanlara sahip olmak bir ülkenin Sağlık Değer Göstergesi’ni olumlu etkiliyor. Örneğin, bir sağlık sistemi iyi kaynaklara sahipse baskı oranı düşük oluyor. Bu sayede iyi sonuçlar elde ederek yüksek puanla değerlendiriliyor. Bütçe nedeniyle yaşanan sıkıntılar, teknolojik yatırımları zorlaştırıyor ve değer göstergesini olumsuz etkiliyor.

Gelişmiş teknoloji, klinik ve bakım becerilerini optimize ederek sağlık sistemleri üzerindeki baskıyı hafifleten önemli bir etken olarak öne çıkıyor. Dijitalizasyon sayesinde dengelenen maliyetler, çalışmada yer alan tüm ülkeler için büyük önem teşkil ediyor.

SFS araştırması, önemli ekipman ve teknoloji yatırımlarından muaf tutulabilecek ve acil işletme finansman ihtiyaçlarına uygulanabilecek finans hacimlerini de değerlendiriyor. Araştırma ile teknolojik altyapı ve ekipman alımında yetersiz kalan "donmuş" sermayeyi ortaya çıkarabilecek özel finansman hacmi dünya geneli baz alınarak inceleniyor. Bu sayede hizmet anlayışını değiştirmek ve dijitalleşmeyi benimsemek için yeni yollar arayan sağlık kuruluşlarının üzerindeki baskının hafifletilmesi hedefleniyor.

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- "Özel finansman yöntemleri mevcut"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Finansal Kiralama AŞ Satış ve Pazarlama Müdürü Selçuk Acılıoğlu, sağlık kuruluşları tarafından sağlık teknolojilerini geliştirmek ve sağlık hizmeti dönüşümünü desteklemek için kullanılan bir dizi özel finansman yönteminin mevcut olduğunu bildirdi.

Kullandıkça ödeme yöntemi, varlığa dayalı kredilendirme ve buna benzer yöntemlerin tek bir ekipmanın satın alınmasından yeni bir sağlık tesisinin finanse edilmesine kadar oldukça geniş bir ihtiyaç yelpazesini kapsadığını belirten Acılıoğlu, "Sağlık kuruluşları bu sayede kaynaklar üzerindeki baskıyı hafifleterek hasta sonuçlarını en üst düzeye çekebiliyor. Dolayısıyla sağlık sisteminden kazanılan değeri geliştirmek için kullanılacak sermayeyi serbest bırakabiliyor." ifadelerini kullandı.

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Siemens Finansal Hizmetler

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