FİNANS

Sağlık Endüstrileri Platformu: Tıbbi cihaz sektörü can kurtarıyor

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2019 17:14 | Son Güncelleme

Sağlık Endüstrileri Platformu, tıbbi cihazların "can kurtardığına" dikkat çekerek, tıbbi cihaz fiyatlarının belirlendiği  Sağlık Uygulama Tebliği'nin (SUT) düzenli güncellenmesini istedi.

Sağlık Endüstrileri Platformu: Tıbbi cihaz sektörü can kurtarıyor

İstanbul, 28 Ağustos (DHA) - Sağlık Endüstrileri Platformu, tıbbi cihazların "can kurtardığına" dikkat çekerek, tıbbi cihaz fiyatlarının belirlendiği Sağlık Uygulama Tebliği'nin (SUT) düzenli güncellenmesini istedi.
Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği (ARTED), Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenler Sendikası (SAİS), Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) ve Sağlık Gereçleri Üreticileri ve Temsilcileri Derneği'nin (SADER) oluşturduğu Sağlık Endüstrileri Platformu'nun açıklamasında, "Türkiye’de hastaların uzun ve sağlıklı bir hayat sürmelerini sağlamak için hastalıkların tanısı, tedavisi, izlenmesi, yönetimi ve iyileştirilmesi amacıyla kullanılan medikal ürünleri, teknolojileri, ilgili hizmetleri geliştiren, üreten ve kullanıma sunan tıbbi cihaz üretici, ithalatçı ve tedarikçi dernekleri temsil etmektedir" diye anımsatıldı ve şöyle denildi:
"Geçen 12 yıl içinde hastanelerin diğer masraf kalemlerine (elektrik, su, doğalgaz ödemeleri; personel ücretleri ve SGK primleri; temizlik, ulaşım, yemek giderleri, mefruşat ve bakım-onarım vb.) bakıldığında kur, enflasyon, asgari ücret artışları oranında fiyat düzenlemesine gidilmeyen tek satın alma kalemini tıbbi cihazlar oluşturmaktadır."
Buna karşılık, tıbbi cihaz hizmet ödemelerinde sistematik bir düzenleme, güncelleme yapılmadığının altı çizildiği açıklamada, "Sonuç olarak güncellenmeyen SUT fiyatları ve hastanelerin ödeme vadelerinde yaşanan gecikmeler sebebiyle, satılan ürünler ya yerine konulamamakta ya da üretilememekte" denildi.
Tıbbi Cihaz Sektörü halk sağlığı için, tanı konulması ve tedavi sunulmasını sağlayan öncelikli ürünler sunduğu vurgulanan açıklamada, bu ürünler şöyle sıralandı:
- Yaraları saran sargı bezi tıbbi cihazdır.
- Kalbi attıran kalp pili, yetmezliği çözen kalp kapakları, tıkalı damarları açan kateter, balon, stent, kalp nakli için zaman kazandıran yapay kalp destek cihazları tıbbi cihazdır.
- Bebek, çocuk ve erişkin sonda ve idrar torbaları tıbbi cihazdır.
- Hastalıklara tanı koyduran laboratuvar testleri, numune alınan enjektör ve tüpler tıbbi cihazdır.
- Yara bakım ürünleri tıbbi cihazdır.
- MR, Tomografi, ultrason gibi görüntüleme cihazları tıbbi cihazdır.
- Aktif hayata döndüren diz ve kalça protezleri tıbbi cihazdır.
- Diyaliz makineleri tıbbi cihazdır.
- Beyin ve ağrı pilleri tıbbi cihazdır.
- Şeker hastalarının takibini yapan şeker ölçüm cihazları ve çubukları, insülin enjeksiyonu yapılmasını mümkün kılan kalem ve iğne uçları tıbbi cihazdır.
- Kapalı ve laparoskopik tüm cerrahilerde kullanılan el aletleri, kesikleri kapatan sütürler, hasta başı monitörler, ameliyat sonrası yoğun bakımda bağlanılan cihazlar tıbbi cihazdır.
Tıbbi cihaz sektörünün "hayatta kalma mücadelesi" verdiği de vurgulanan açıklamada, "Son yıllarda ülkemizin sağlık alanında yaptığı atılımlarla elde etmiş olduğu kazanımların sürdürülebilir olması, sektördeki tüm paydaşların ayakta kalabilmelerine bağlıdır" uyarısı yapıldı. (Fotoğraflı)

Sağlık Endüstrileri Platformu: Tıbbi cihaz sektörü can kurtarıyor

PARTNER İlişkilerdeki sorunların en büyük sebebi ortaya çıktı İlişkilerdeki sorunların en büyük sebebi ortaya çıktı
Rapor - İlaç sektöründe büyümenin yolu Ar-Ge'den geçiyorRapor - İlaç sektöründe büyümenin yolu Ar-Ge'den geçiyor
TROY'un kart sayısı Temmuz'da dokuz milyona ulaştıTROY'un kart sayısı Temmuz'da dokuz milyona ulaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde dehşet anları!

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde dehşet anları!

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Paralı poşetten sonra yeni uygulama daha

Paralı poşetten sonra yeni uygulama daha

Giyim devinin adı değişti

Giyim devinin adı değişti

Merakla bekleniyordu! Sonuçlar açıklandı

Merakla bekleniyordu! Sonuçlar açıklandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rapor - İlaç sektöründe büyümenin yolu Ar-Ge'den geçiyor

Rapor - İlaç sektöründe büyümenin yolu Ar-Ge'den geçiyor

TROY'un kart sayısı Temmuz'da dokuz milyona ulaştı

TROY'un kart sayısı Temmuz'da dokuz milyona ulaştı

Konya Şeker'den ayçiçeği alım fiyatı açıklaması

Konya Şeker'den ayçiçeği alım fiyatı açıklaması

Akbank’tan döviz transferlerini izleme olanağı

Akbank’tan döviz transferlerini izleme olanağı

Adana’da yılın ilk kütlü pamuk satışı yapıldı

Adana’da yılın ilk kütlü pamuk satışı yapıldı

GMİS Genel Başkanı Yeşil : Bazı işçileri memnun edemedik

GMİS Genel Başkanı Yeşil : Bazı işçileri memnun edemedik

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.