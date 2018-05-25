Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun aldığı karara göre, Sağlık Uygulama Tebliği hükümleri uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumunca bedelleri karşılanan ve depocuya satış fiyatı 9,31 lira ve üzerinde olup iskonto uygulanan ilaçlarda, yüzde 2,5 oranında fiyat artışı yapılması sonucu doğuracak şekilde indirim oranlarında iyileştirme yapılacak.
Karar, üç iş günü sonra yürürlüğe girecek.
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