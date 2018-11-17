"Sağlık turizmi için gelenler esnafa daha faydalı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'nin coğrafi konumu, fiyatları ve donanımı açısından sağlık turizmi sektöründe avantajlı olduğunu belirterek, "Sağlık turizmi için gelen turistler esnafa daha faydalı. Çünkü esnaftan alışveriş yapıp gittikleri yere döviz bırakıyorlar." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Türkiye'ye tedavi için gelen turistlerin ortalama 10 bin dolar harcama yapmalarına karşın seyahat amacıyla gelenlerde bu tutarın 700 dolar civarında olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin coğrafi konumu, fiyatları ve donanımı açısından sağlık turizmi sektöründe avantajlı olduğuna dikkati çeken Palandöken, "Bu avantajın reklam ve tanıtımlarla daha çok desteklenmesi gerekiyor. Geçtiğimiz yıl ülkemize gelen 32 milyon turistin 765 bini sağlık turizminden faydalandı. Sağlık turizmi için gelen turistler esnafa daha faydalı. Çünkü esnaftan alışveriş yapıp gittikleri yere döviz bırakıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık alanında Türkiye'nin Avrupa'ya göre çok daha uygun fiyatlarla hizmet verdiğinin altını çizen Palandöken, bu hizmetlerden geçen yıl 7 milyar dolar gelir elde edildiğine dikkati çekti.

Palandöken, söz konusu gelirin artırılması gerektiğine işaret ederek, "Yılın her ayında getirisi olan bu sektörde hedeflerimize ulaşmamız esnafımız için de ekonomimiz için de çok önemli." ifadesini kullandı.

