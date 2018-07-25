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Sağlık turizmi için güçlü işbirliği

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2018 13:49 | Son Güncelleme

SAĞLIK turizminde yurt içi ve yurt dışında ilgili kurumlarla işbirliği alanlarının geliştirilmesi, tanıtım ve pazarlamasının yapılması, standartların belirlenmesine yönelik faaliyet alanlarının saptanması amacıyla Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Türkiye Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu (TURSAF) arasında 'Sağlık Turizmi İş Birliği Protokolü' imzalandı.

Sağlık turizmi için güçlü işbirliği

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- SAĞLIK turizminde yurt içi ve yurt dışında ilgili kurumlarla işbirliği alanlarının geliştirilmesi, tanıtım ve pazarlamasının yapılması, standartların belirlenmesine yönelik faaliyet alanlarının saptanması amacıyla Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Türkiye Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu (TURSAF) arasında 'Sağlık Turizmi İş Birliği Protokolü' imzalandı.
İzmir'de, TÜRSAB ile TURSAF arasında 'Sağlık Turizmi İşbirliği Protokolü' imzalandı. TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya ile TURSAF Başkanı Dr. Tevfik Yazan arasında imzalanan Sağlık Turizmi İş Birliği Protokolü ile sağlık ve tedavi amaçlı seyahat eden turist sayısının artırılması hedefleniyor.
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, turizm sektörünün Türkiye ekonomisine yaptığı katkıya dikkat çekerek, sektörün cari açığı tek başına kapatacak potansiyele sahip olduğunu söyledi. Bağlıkaya, "Turizm sektörü ülkemiz ekonomisine 21 milyar doların üzerinde net katkı sağlayan ve dış ticaret açığının 3'te 1'ini kapatan, bir numaralı stratejik sektördür. Dünyada her yıl 11 milyon kişi tedavi görmek ve sağlığına kavuşmak için tıbbi tedavi amacıyla seyahat ediyor. Bu sayı her yıl yüzde 25 oranında artıyor. Uluslararası alanda ortalama kişi başına düşen sağlık harcaması 6 bin 500 dolar seviyesinde, sağlık turizmi pazarının oluşturduğu büyüklük dünyada 100 milyar dolar düzeyine ulaşmış durumda. Amacımız 2023 vizyonu çerçevesinde sağlık turizmi kapsamında ülkemize gelen turist sayısını 2 milyona çıkarmak, termal sağlık turizminden elde edilen geliri 10 milyar dolara ulaştırmaktır" dedi.
60'a yakın termal kaynak ve bir o kadar da hastanesiyle İzmir'in sağlık turizmi açısından eşsiz bir potansiyele sahip olduğunu belirten Bağlıkaya, Afyonkarahisar, Denizli, Bursa, Yalova, İstanbul, Ankara gibi şehirlerde de sağlık turizmini zirveye çıkarmak için sektör olarak ellerinden geleni yapacaklarını anlattı. Bağlıkaya, deniz, güneş, kum turizminin dışında alternatif turizm çeşitliliği açısından, imzalanan protokolün önemine dikkat çekti. 2017 yılında Türkiye'ye tıbbi tedavi amaçlı 500 bin kişinin geldiğini söyleyen Firuz Bağlıkaya, imzalanan protokol ile hedeflerinin, bu sayıyı ve sağlık turizminden elde edilen 2 milyar dolarlık geliri artırmak olduğunu ifade etti.
'SAĞLIK TURİZMİ STRATEJİK BİR SEKTÖR'
TURSAF Başkanı Dr. Tevfik Yazan da turizmin, Türkiye'nin en önemli sektörlerinden biri olduğunu söyleyerek, "Tüm dünyada 11 milyon insanın sağlık turizmi için seyahat ettiğini düşünürsek, katma değeri en yüksek olan sektör sağlık turizmidir. Bu stratejik bir sektördür. Rakamlar bunu gösteriyor. Ülkemizde sağlık konusunda 10 yılda fiziki ve teknolojik altyapıya önemli yatırımlar yapıldı. Ama ne yazık ki dünyadaki pastadan yeterli payı alamadığımızı görüyoruz. Çünkü tanıtımda bazı eksiklikler var. Yasa ile kurulmuş, turizmin bel kemiği acentelerin birliği TÜRSAB ile sağlık turizmi potansiyeli yüksek olan illerde kurulmuş sağlık turizmi derneklerinin bir araya gelerek federasyon oluşturduğu TURSAF, sağlık turizminde çok aktif hamleler yapacak" diye konuştu.

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Sağlık turizmi için güçlü işbirliğiSağlık turizmi için güçlü işbirliğiSağlık turizmi için güçlü işbirliğiSağlık turizmi için güçlü işbirliği

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