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"Sağlık turizmi pazarı büyümeye devam ediyor"

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 16:41 | Son Güncelleme

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: - "Dünyada sağlık turizmi pazarı her geçen gün büyüyor ve birçok ülke ekonomik getirisi yüksek olan bu alanda birbiriyle yarışıyor"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, sağlık turizmin öneminin giderek arttığını belirterek, "Dünyada sağlık turizmi pazarı her geçen gün büyüyor ve birçok ülke ekonomik getirisi yüksek olan bu alanda birbiriyle yarışıyor." dedi.

Baran, Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen "Beyaz Önlük Giyme Töreni"nde yaptığı konuşmadan, eğitim-öğretime bu yıl başlayan Lokman Hekim Üniversitesi ve öğrencilerine başarılar diledi.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada, kendisine koyduğu hedeflere doğru zorlu bir yolculuk gerçekleştirdiğini vurgulayan Baran, bu yolculukta gençlere önemli görevler düştüğünü ifade etti.

Baran, geleceği gençlerin inşa edeceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Devletimiz, yarınlarımızı daha aydınlık kılmak için tüm imkanlarını sizlerin eğitimine seferber ediyor. Buna karşılık sizlerin de okuyup araştırmanız, kendinizi sürekli geliştirmeniz, hedefleriniz doğrultusunda azimle ve kararlılıkla çalışmanız çok önemli. Lokman Hekim Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra hepiniz, fedakarlık ve sabır gerektiren, çok meşakkatli ama kutsal bir mesleğin mensupları olacaksınız. Bu üniversitenin kapısından gerekli bilgilerle donanmış olarak çıkacaksınız. Sizler de kendinize güvenin ve çok çalışın."

Baran, sağlık turizmin öneminin giderek arttığına işaret ederek, "Dünyada sağlık turizmi pazarı her geçen gün büyüyor ve birçok ülke ekonomik getirisi yüksek olan bu alanda birbiriyle yarışıyor." ifadesini kullandı.

Ankara'nın da sağlık turizmi alanında büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Baran, Ankara genelinde 40 sağlık tesisine sağlık turizmi yetki belgesi verildi. İnanıyorum ki Lokman Hekim Üniversitesi'nin yetiştireceği nitelikli sağlık çalışanlarıyla, Ankara'nın sağlık turizminde başkent olmasına büyük katkı sunacak." diye konuştu. Baran, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sağlık kurumlarımızın çoğu batıyla yarışabilecek seviyede. Bilkent ve Etlik'teki şehir hastanelerinin tamamlanmasıyla birlikte ilimiz, 15 bin hasta yatağı kapasitesine ulaşacak. Yıllık 10 milyon yolcu kapasitesine sahip modern bir havalimanımız var. Ankara'nın ilçeleri, değerlendirilmeyi bekleyen zengin termal su kaynaklarına sahip. Medikal sanayi yatırımlarına hız verirsek Ankara'nın sağlık turizminde büyük bir atılım yapmasını sağlayabiliriz."

Törende, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Bekir Keskinkılıç ile Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Ali Koşar ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Altun birer konuşma yaptı.

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