"Sağlık turizmi termalin gücüyle hızla gelişiyor"

İSTANBUL (AA) - Karaderili Şirketler Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Tevfik Talas, son yıllarda termal suların gücüyle gelen sağlık turizminde büyük bir artış ve gelişme olduğunu belirterek, "Termal turizm, 7'den 70'e her yaştan misafire hizmet ettiği için büyük bir ivme ile gelişiyor. Yaz-kış 12 ay faydalanıldığı için de ciddi bir trend haline geldi." ifadesini kullandı.

Talas, yaptığı yazılı açıklamada, termal otelciliğin son dönemde spa ve wellness turizmiyle iç içe geçtiğini kaydederek, son yıllarda termal suların gücüyle gelen sağlık turizminde büyük bir artış ve gelişme olduğunu, sürekli artan bu durumun Türkiye'de bir trend oluşturduğunu aktardı.

Sağlık turizmi yatırımlarının sadece kaplıca ve içmece hizmetleri ile değil geniş kür seçenekleri ve lüks tesislerle misafirlerine hizmet verecek duruma geldiğini aktaran Talas, termal turizmin 7'den 70'e her yaştan misafire hizmet ettiği için büyük bir ivme ile geliştiğini, yaz-kış 12 ay faydalanıldığı için ciddi bir trend haline geldiğini vurguladı.