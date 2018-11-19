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"Sağlık turizmi termalin gücüyle hızla gelişiyor"

FİNANS HABERLERİ  | 19.11.2018 10:44 | Son Güncelleme

Karaderili Şirketler Grubu Üst Yöneticisi Tevfik Talas: - "Son yıllarda termal suların gücüyle gelen sağlık turizminde büyük bir artış ve gelişme var" - "Termal turizm, 7'den 70'e her yaştan misafire hizmet ettiği için büyük bir ivme ile gelişiyor. Yaz-kış 12 ay faydalanıldığı için de ciddi bir trend haline geldi" - "Türkiye, termal kaynak zenginliği bakımından dünyada ilk 7'de, Avrupa'da ise birinci sırada bulunuyor"

İSTANBUL (AA) - Karaderili Şirketler Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Tevfik Talas, son yıllarda termal suların gücüyle gelen sağlık turizminde büyük bir artış ve gelişme olduğunu belirterek, "Termal turizm, 7'den 70'e her yaştan misafire hizmet ettiği için büyük bir ivme ile gelişiyor. Yaz-kış 12 ay faydalanıldığı için de ciddi bir trend haline geldi." ifadesini kullandı.

Talas, yaptığı yazılı açıklamada, termal otelciliğin son dönemde spa ve wellness turizmiyle iç içe geçtiğini kaydederek, son yıllarda termal suların gücüyle gelen sağlık turizminde büyük bir artış ve gelişme olduğunu, sürekli artan bu durumun Türkiye'de bir trend oluşturduğunu aktardı.

Sağlık turizmi yatırımlarının sadece kaplıca ve içmece hizmetleri ile değil geniş kür seçenekleri ve lüks tesislerle misafirlerine hizmet verecek duruma geldiğini aktaran Talas, termal turizmin 7'den 70'e her yaştan misafire hizmet ettiği için büyük bir ivme ile geliştiğini, yaz-kış 12 ay faydalanıldığı için ciddi bir trend haline geldiğini vurguladı.

Talas, Türkiye'nin, termal kaynak zenginliği bakımından dünyada ilk 7'de, Avrupa'da ise birinci sırada bulunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim şirketimiz de sağlık turizmine yaptığı yatırımlarla adından söz ettiriyor. Yalova Terma City, Kütahya Emet Termal Resort & Spa tesisleri kalitesiyle öne çıkıyor. Özellikle vizyon projemiz, Marmara'nın yükselen değeri 5 yıldızlı lüks termal turizm kompleksi Yalova Terma City. 5 bin metrekare sağlık, spa&kür merkezi ve 2 bin 200 yatak kapasiteli büyüleyici bir yatırımla, yeni ziyaretçilerinin karşısına çıkmak için son aşamaya geçti.

Otelde, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, açık-kapalı yüzme havuzları ve spor merkezlerinin yanı sıra ailelere özel havuzlar ve sosyal alanlar da mevcut. Ziyaretçiler için her ayrıntının düşünüldüğü projede, 8 tane aile hamamı, bay-bayan ayrı hamamlar, cilt bakım odası, fitness, güzellik salonu, kapalı havuz, kese odası, plates studio, sauna, solaryum, on bir tane terapi odası, iki bayan terapi odası, termal sıcak su havuzu ve jakuzi, üç tane vip terapi salonu, vitamin bar dikkat çeken diğer bir ayrıntı ise, proje Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden esinlenerek yapılandırıldı."

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- "Türkiye'ye dünyanın dört bir yanından termal için geliyorlar"

Talas, termal suların birçok hastalığın iyileşmesine yardım ettiğini belirterek, şifalı suların yararlarının saymakla bitmediğini vurguladı.

Bunlardan bazılarının, selülit, ciltteki kırışıklıklar, kilo problemi, cilt hastalıkları, mide ve bağırsak sistemi hastalıkları, kadın doğum hastalıkları, osteoporoz, romatizma, gut, sinir hastalıkları, adale ağrıları ve solunum sistemi hastalıkları, çocuklarda duruş, hareket ve denge bozukluğu olduğunu aktaran Talas, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünya genelinden Türkiye'ye termal turizm için gelenlerin sayısı da her yıl artış gösteriyor. Türkiye'deki suların daha fazla minerale sahip olması, cazip fiyatlı lüks konaklama seçenekleri turistleri termal sulara çeken özelliklerden bazıları. Ayrıca, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde sağlık turizminin fiyatlarının çok yüksek olması, yabancı turistlerin ilgisini Türkiye’ye doğru yönlendiriyor. Özellikle, Almanya, Fransa, İngiltere, Avusturya, İran, Iraklı turistler dünyanın dört bir yanından, Türkiye'ye termal sular için geliyor."

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