Sağlık turizminde hedef 3,5 milyar dolar

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Yaklaşık 120 ülkeden hasta kabul eden ve geçen yıl sağlık turizminde 2,5 milyar dolarlık gelir sağlayan Türkiye, bu yıl 3,5 milyar dolarlık gelire ulaşmayı hedefliyor.

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Reşat Bahat, AA muhabirine, Türkiye'nin dünyada ve bölgesinde sağlık turizminde ve sağlık alanında lider konumunda olduğunu söyledi.

Sağlık sistemi, özel, devlet hastaneleri ile özellikle şehir hastanelerinin sağlık turizmi konusunda çok iyi konumda bulunduğunu belirten Bahat, çok iyi yetişmiş hekimlere, hemşirelere ve sağlık çalışanlarına sahip olduklarını kaydetti.

2023 yılı için 20 milyar dolarlık bir hedef belirlendiğini ancak buna ulaşmanın şu anda zor göründüğünü ifade eden Bahat, şöyle konuştu:

"İstediklerimizin yapılması, projelerimizin hayata geçirilmesiyle Türkiye çok kısa sürede 10 milyar doları geçen sağlık turizmine sahip olacaktır. Şu anda bile 2,5 milyar doları geçmiş durumdayız. Dünyanın 120 ülkesinden ülkemize hasta getiriyoruz. Çok nitelikli işler yapıyoruz, karaciğer, ilik nakli gibi. Sadece saç ekimiyle ya da plastik cerrahi işlemleriyle ülkemiz ya da hastanelerimiz anılmıyor. Dünyada çok az ülkenin ve çok az hastanenin yapabildiği işlemleri yapabiliyoruz. Çok yüksek teknolojiyle yapıyoruz bunları. Misafirlerimizi oldukça mutlu ediyoruz."