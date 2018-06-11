FİNANS

"Sağlık turizminde öncü olmalıyız"

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 11:28 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Ülkemizin gelecek yıllarda sağlık turizmi hedefini 20 milyar dolara çıkarmak için potansiyelimizi çok iyi kullanarak Türkiye'yi bir termal tedavi merkezi haline getirmeliyiz"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'nin sağlık turizmi kapasitesinin çok yüksek olduğunu belirterek, "Ülkemizin gelecek yıllarda sağlık turizmi hedefini 20 milyar dolara çıkarmak için potansiyelimizi çok iyi kullanarak Türkiye'yi bir termal tedavi merkezi haline getirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, turist sayısının az olduğu illerde sağlık turizminin gelişimine önem verilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin sağlık turizmi kapasitesinin çok yüksek olduğuna dikkati çeken Palandöken, "Gelişmiş ülkelere göre yüzde 40 daha ucuz sağlık hizmeti verilen ülkemizde sağlık turizmi geliri yıllık ortalama 6 milyar dolar civarında. Uzmanların araştırmalarına göre, tedavi amaçlı gelen turistler, diğerlerine göre ortalama 4 kat daha fazla döviz bırakıyor. Ülkemizin önümüzdeki yıllarda sağlık turizmi hedefini 20 milyar dolara çıkarmak için potansiyelimizi çok iyi kullanarak Türkiye'yi bir termal tedavi merkezi haline getirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, ekonomi için katma değeri en yüksek turizm çeşidinin sağlık turizmi olduğunu vurgulayarak, dünyada yeni bir trend olarak gelişen sağlık turizminin Türkiye'de gelişmesiyle birçok sektörde yeni istihdam alanları yaratıldığını belirtti.

Sağlık turizminin gelişmesi için alternatif tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi gerektiğine de değinen Palandöken, şöyle devam etti:

"Binlerce yıllık geçmişe sahip olan geleneksel tedavi yöntemlerimiz hacamat ve sülük uygulamaları, artık hastanelerde ve uzman ellerde yapılmaya başladı. Ülkemize özgü bu tarz tedavi yöntemlerini geliştirip tamamen sağlık merkezlerinin bünyesine taşımalıyız. Geleneksel tedavi yöntemlerimizin merdiven altında sağlıksız koşullarda uygulanmasının önüne geçerek alternatif tedaviyi geliştirmeli ve sağlık turizminde öncü olmalıyız."

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alternatif tedavi yöntemleri Bendevi Palandöken sağlık turizmi tesk

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