FİNANS

Sağlıklı kuru meyveler dünya genelinde tanıtılacak

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2018 14:19 | Son Güncelleme

Sağlık deposu kuru ve kabuklu meyvelerin dünya genelinde daha fazla tüketilmesi için politikalar geliştiren Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Konseyi (INC) dünya çapında yeni bir kampanya başlattı.

Elif Varan / İstanbul, 29 Haziran (DHA) - Sağlık deposu kuru ve kabuklu meyvelerin dünya genelinde daha fazla tüketilmesi için politikalar geliştiren Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Konseyi (INC) dünya çapında yeni bir kampanya başlattı. Kampanya ile kuru ve kabuklu meyvelere ilişkin bilinirlik arttırılırken, ihtiyaç sahiplerine kuru meyve paketleri de hediye edilecek.
“Daha sağlıklı bir dünya için kuru ve kabuklu meyve” sloganı ile başlatılan kampanya hakkında bilgisi veren INC’nin Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Bilge Göksan, tanıtım kampanyasının aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi kimliğine bürüneceğini, farklı ülkelerden 22 kişinin, ülkelerinin kuru ve kabuklu meyvelerini sunacağı ve ürünlerin sağlığa faydalarını anlatacakları video, sosyal medyada her paylaşıldığında, 28 gr’lık bir kuru ve kabuklu meyve paketinin bu ürünleri satın alıp tüketemeyen kişilere hediye olarak verileceğini belirtti.
Türkiye’nin çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir üretim ve ihracatında dünya lideri olduğunu hatırlatan Göksan, “Bu kampanya Türk kuru meyvelerinin dünya genelinde bilinirliğini ve farkındalığını daha da arttıracak. Bu tür tanıtım çalışmalarıyla hedefimiz yıllık 1.4 milyar dolar seviyesinde olan kuru meyve ihracatımızı 3 milyar dolara çıkarmak” diye konuştu.
Göksan kampanyayı şöyle özetledi;
- Videonun paylaşılmasının yanı sıra, kampanya, sosyal medya hesaplarında da kullanılacak olan #NutsForAHealthierWorld etiketiyle de desteklenecek.
- Dünya çapında tanınan Bloggerlar, gıda, sağlıklı yaşam, yaşam tarzı vb. konularda yönlendirici olan sosyal medya fenomenleri, kampanyanın duyurulması ve yayılması için destek olacaklar.
- INC üyesi firmalar, kampanyanın yaygınlaşması için videoyu üyeleriyle paylaşacak.
- Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Konseyi kampanya sürecinde bağışlarda en az 5.000 kg kuru ve kabuklu meyveye ulaşmayı ve bu sayade yaklışık 200 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor.
- INC üyeleri belirli bir miktar (1.000 kg'ın üzerinde) kabuklu ve kuru meyvelerden bağış yaparak bu kampanyaya katılım imkanına sahip.

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