FİNANS

Sağlıklı Yaşam ve Spor Fuarı 25 Ekim'de kapılarını açıyor

FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2018 15:18 | Son Güncelleme

BURSA Büyükşehir Belediyesi, Network Fuarcılık ve Merinos AKKM işbirliğinde hazırlanan Sağlıklı Yaşam ve Spor Fuarı, 25-28 Ekim tarihleri arasında Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde (Merinos AKKM) kapılarını ziyaretçilere açıyor.

Sağlıklı Yaşam ve Spor Fuarı 25 Ekim'de kapılarını açıyor

BURSA, (DHA) - BURSA Büyükşehir Belediyesi, Network Fuarcılık ve Merinos AKKM işbirliğinde hazırlanan Sağlıklı Yaşam ve Spor Fuarı, 25-28 Ekim tarihleri arasında Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde (Merinos AKKM) kapılarını ziyaretçilere açıyor.
Bursa Valiliği, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu, KOSGEB Bursa Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili STK’ların ve sektör temsilcilerinin katkılarıyla düzenlenecek olan fuarda tüm hazırlıklar tamamlandı. Sağlıklı yaşam ve spor alanında yer alan tüm unsurları aynı platformda buluşturacak olan fuar, 25 Ekim Perşembe günü saat 11.00’de Merinos AKKM’de Bursa protokolünden ve spor dünyasından önemli isimlerin katılımıyla açılacak. Fuarda; sağlıklı yaşam ve spor alanında hizmet veren kurumlar yeni projelerini tanıtma imkânı bulacakken, farklı spor dallarındaki uzman isimler de çeşitli oturumlarda konuşmacı olarak yer alacaklar.
'SPOR DÜNYASI 4 GÜN BOYUNCA BURSA'DA OLACAK'
Önemli bir organizasyonu daha Bursalılarla buluşturmaktan mutlu olduklarını ifade eden Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker, daha kaliteli ve nitelikli etkinlikleri şehre çekerek kongre ve fuar endüstrisine katkıda bulunmak istediklerini ifade etti. Fuarı hazırlarken, Bursa’nın bir spor şehri olduğu gerçeğinden yola çıktıklarını da belirten Eker fuarla ilgili şu bilgileri verdi: "4 gün boyunca sağlıklı yaşam ve spor alanında Bursa’da faaliyet gösteren firmalarımız, fuar alanında stantlarını açacaklar. Bunun yanı sıra spor ve sağlıklı yaşam üzerine söyleşi ve panellerle fuarımız zenginleşirken, sporcular, fitness salonları, hastaneler, spa merkezleri, spor malzemeleri firmaları, spor gıda takviye firmaları, beslenme uzmanları, spor ile ilgili dernekler, federasyonlar, psikologlar ve akademisyenler bir araya gelecek."

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