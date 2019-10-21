FİNANS

Sağlıkta elektronik alımla yüzde 34 tasarruf sağlandı

FİNANS HABERLERİ  | 21.10.2019 11:09 | Son Güncelleme

Devlet Malzeme Ofisi tarafından, sağlık kuruluşlarının ilaç ve tıbbi malzemeleri elektronik ihalelerle hızlı ve uygun fiyatlı tedarik edebilmesi için başlatılan Sağlık Market uygulamasıyla bugüne kadar ortalama yüzde 34 tasarruf elde edildi - Sağlık Market'te 2 bin 714 elektronik ihale yapılırken gerçekleştirilen alımlarla ulaşılan toplam ciro 120 milyon lira oldu

DENİZ ÇİÇEK - Devlet Malzeme Ofisince (DMO), sağlık kuruluşlarının ilaç ve tıbbi malzemeleri elektronik ihalelerle hızlı ve uygun fiyatlı tedarik edebilmesi için başlatılan Sağlık Market uygulamasıyla bugüne kadar 2 bin 714 e-ihale yapılarak ortalama yüzde 34 tasarruf sağlandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Birinci 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan ve DMO'nun Sağlık Bakanlığı ile imzaladığı tedarik iş birliği protokolüyle mayıs ayında hayata geçirilen Sağlık Market uygulaması meyvelerini veriyor.

İlaç ve tıbbi malzemelerin DMO aracılığıyla daha hızlı, daha uygun fiyatlı ve daha kaliteli olarak tedarik edilmesi hedeflenen uygulamayla 81 ildeki 889 sağlık tesisinin ihtiyaçları elektronik ihalelerle karşılanıyor.

Uygulamayla elektronik ihaleler sadece 2 gün sürerken, talepten alıma kadar tüm süreç 15 gün içinde tamamlanıyor. Böylece, sağlık tesislerinin zamandan 5 kat tasarruf etmesi sağlanıyor. Elektronik ihalelerle zaman yanında insan kaynağı yönünden de tasarruf elde ediliyor.

Uygulama ilk olarak temel tıbbi sarf malzemeleriyle başlarken, koklear implantlar (işitme cihazı) da kapsama alındı. Ardından da radyofarmasötik (nükleer tıp) ürünleri de içeren ilaçlara ilişkin düzenleme yapıldı.

- Yerli mühendisler geliştirdi

Sağlık Market'te mayıs ayından bugüne kadar ulaşılan toplam ciro 120 milyon lira olurken, piyasa fiyatlarına göre ortalama yüzde 34 tahmini tasarruf sağlandı.

Temel tıbbi sarf malzemelerinde 81 ildeki sağlık tesislerinin il bazında toplulaştırılan ihtiyaçları için toplam 2 bin 714 elektronik ihale gerçekleştirildi. İki oturumda gerçekleştirilen açık eksiltmeli elektronik ihalelerde 5 bin 574 oturum tamamlandı.

Temel tıbbi sarflarda piyasa fiyatlarına göre tahmini yüzde 25 kazanç sağlanırken, bu oran nükleer tıp ürünlerinde yüzde 24, koklear implantta yüzde 51 civarında oldu.

Sağlık Market'in yazılım altyapısı da iki kurumun öz kaynaklarıyla kendi mühendislerince geliştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Malzeme Ofisi elektronik ihale sağlık market

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