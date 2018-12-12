'Sağlık'ta finansal baskı azalacak

İSTANBUL, (DHA) - Siemens Finansal Hizmetler (SFS), sağlık hizmeti talep ve kaynaklarını, mevcut hasta sonuçlarıyla karşılaştırarak küresel bir araştırmaya imza attı. Finansman, hizmet anlayışı ve dijitalleşmeyi öne plana çıkaran araştırmanın sağlık sektörü üzerindeki baskıyı azaltması bekleniyor.

Siemens Finansal Hizmetler (SFS), dünyanın dört bir yanında hizmet veren sağlık sistemlerinin üzerindeki baskıları, elde edilen hasta sonuçlarını ve sağlık sisteminin sağladığı ‘değeri’ mercek altına alan yeni bir araştırma yayımladı.

Araştırmada özel sektöre yönelik finansman yöntemlerinin, gelişmiş ekipman ve teknoloji açısından ne gibi avantajlar sunabileceği gözler önüne serildi. Öte yandan sağlık dönüşümü girişimleri için muaf tutulan, acil ve operasyonel ekipman alımındaki ‘dondurulmuş’ sermaye de araştırma kapsamında yer aldı.

Sağlık Değer Göstergesi’nde sektörün yüzleşmek zorunda kaldığı baskılar fon kullanımı, altyapı ve yetenekler olarak üç ayrı kategoride değerlendirildi. Araştırmaya göre, Avrupa ve ABD gibi köklü sağlık sistemleri, özellikle finansal açıdan ciddi bir baskı altında. Türkiye, Rusya, Çin ve Hindistan gibi gelişen sağlık sistemleri ise giderek artan beklenti ve talepleri karşılayabilmek için ciddi çaba harcıyor.