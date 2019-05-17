Şah Deniz gazının Avrupa kapısı TAP'ta son düzlük

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Şah Deniz-2 gazının Avrupa'ya açılan kapısı Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TAP) 3 yıl önce bugün başlayan inşaatında tamamlanma oranı yüzde 87'ye ulaşırken, 4,5 milyar avroluk projede ilk ticari gaz sevkiyatı için takvimler 2020'yi gösteriyor.

AA muhabirinin TAP yetkililerinden edindiği bilgiye göre, 40 milyar dolarlık bir değer oluşturan 3 bin 500 kilometrelik Güney Gaz Koridoru'nun Avrupa ayağı olan TAP'ta çalışmalar son aşamaya geldi.

Proje yatırımcılarının 2013'te yapımına başlama kararı aldığı projede, ön çalışmalar ve gerekli süreçlerin tamamlanmasının ardından inşaat 17 Mayıs 2016'da Yunanistan'da başladı.

Yunanistan, Arnavutluk ve İtalya'nın ana ülkeler olduğu proje, geçen yıl kasımda Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ile Meriç Nehri kıyısında birbirine bağlanırken, aralık ayında ise 3,9 milyar avroluk finansman paketi imzalanmasıyla 2018'de en fazla finansman alan altyapı projesi oldu.

Projede, en önemli eşiklerden biri olan Adriyatik Denizi boyunca 105 kilometrelik offshore kısmında boru döşeme işi bu yıl mart ayında başladı. Böylece, denizin 810 metre derinliğine kadar boru hattı döşenecek TAP'ta, inşaat başlangıcının üçüncü yıl dönümünde yüzde 87 tamamlanma oranına ulaşıldı.