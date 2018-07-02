FİNANS

Saha Coca Cola İçecek'in notunu 9.45 olarak teyit etti

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2018 13:50 | Son Güncelleme

Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Coca-Cola İçecek A.Ş.

İstanbul, 2 Temmuz (DHA) - Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Coca-Cola İçecek A.Ş. için Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunu 9.45 olarak teyit etti.
Saha'dan yapılan açıklamada, "Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu lisansı ile kurumsal yönetim derecelendirme faaliyetinde bulunan Saha, Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Coca-Cola İçecek A.Ş.’nin 03.07.2017 tarihinde 9.45 olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunu 9.45 olarak teyit etmiştir" denildi ve şu bilgi verildi:
"Saha bu derecelendirme çalışmasında Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Ocak 2014 tarihinde yayınladığı “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ni baz alan halka kapalı şirketler metodolojisini kullanmıştır.
"Coca-Cola İçecek A.Ş.’nin kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önem, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmekteki isteklilik ve bu doğrultuda gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar göz önüne alınarak, şirketin kurumsal yönetim derecelendirme notu aşağıdaki şekilde teyit edilmiştir:
Pay Sahipleri 88.36
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 98.55
Menfaat Sahipleri 99.48
Yönetim Kurulu 93.92
Toplam------------------------------------- 94.52"

PARTNERBizim ailede pantolonu annem giyerdiBizim ailede pantolonu annem giyerdi
“Sürdürülebilir stratejiler kullanan şirketler ayakta kalır”“Sürdürülebilir stratejiler kullanan şirketler ayakta kalır”
Türkiye’de her 10 evden 3’ünde klima varTürkiye’de her 10 evden 3’ünde klima var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Tiryakiler dikkat! Sigara vergilendirme sistemi değişti

Tiryakiler dikkat! Sigara vergilendirme sistemi değişti

Gram altın ne kadar oldu? Altında son durum...

Gram altın ne kadar oldu? Altında son durum...

Ehliyet kurslarında 'nüfus' kriteri aranmayacak

Ehliyet kurslarında 'nüfus' kriteri aranmayacak

Emeklinin Temmuz zammı yarın belli oluyor

Emeklinin Temmuz zammı yarın belli oluyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsviçreli dev Milas-Bodrum Havalimanı'na 15 milyon dolar yatırdı

İsviçreli dev Milas-Bodrum Havalimanı'na 15 milyon dolar yatırdı

Ticaretin kalbi Venezia Çarşı Pazar’da atmaya başladı

Ticaretin kalbi Venezia Çarşı Pazar’da atmaya başladı

Qatar Airways, Sabiha Gökçen’den Dreamliner ile uçmaya başladı

Qatar Airways, Sabiha Gökçen’den Dreamliner ile uçmaya başladı

Siverek'te 430 kişilik geçici işe 1662 başvuru

Siverek'te 430 kişilik geçici işe 1662 başvuru

THY’den küreysel düzeyde anlaşmaya imza attı

THY’den küreysel düzeyde anlaşmaya imza attı

İnegöl'de hasat başladı, patates tarlada 2 lira

İnegöl'de hasat başladı, patates tarlada 2 lira

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.