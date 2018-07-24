SAHA EXPO 2018 ile millileşme hamlesi hız kazanacak

İSTANBUL (AA) - Savunma, havacılık, denizcilik, uzay endüstrisi üretici ve tedarikçilerini bir araya getirecek SAHA EXPO Fuarı, 13-15 Eylül 2018'de İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

SAHA EXPO 2018'den yapılan açıklamaya göre, Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği, SAHA İstanbul tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek SAHA EXPO, Savunma, Havacılık, Uzay Sanayi Fuarı, Türkiye'de savunma sanayisinde üretim yapan dev firmalardan tedarik zincirinde yer alan orta ve küçük ölçekteki üreticilere kadar yüzlerce şirketi uluslararası bir platformda buluşturmaya hazırlanıyor.

İnsansız hava araçları üreten Baykar ve savunma sanayisinin devlerinden ASELSAN'ın platin sponsor olduğu SAHA EXPO'nun diğer sponsorları ise BMC, Kale Grubu, Roketsan, Akım Metal ve Altınay Havacılık oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Büyükdede, şunları kaydetti:

"Fuarımızda 3 gün boyunca Savunma Sanayii Başkanlığı, TAI, Roketsan, ASELSAN, HAVELSAN gibi vakıf ve devlet kuruluşlarının yanı sıra THY Teknik, Baykar, BMC, Kale Grubu gibi dev firmalarla, zırhlı araç üreticileri, gemiciler, askeri fabrika komutanlıkları, hidrolikçiler, pinomatikçiler, uzay haberleşme firmaları ve makineciler ile bir arada olacağız. Yurt dışından savunma, havacılık, denizcilik ve uçak endüstrisinde üretici firmaların temsilcilerini, alım heyetlerini ağırlayacağız. Uluslararası düzeyde gerçekleştireceğimiz ikili iş görüşmeleri ile firmalarımızın ihracatlarını artırmalarına destek vereceğiz. Bu fuarda, önce ana sanayi firmalarımız ile yan sanayilerimizi bir araya getirip tanıştırmayı, talepleri karşılama imkanlarını değerlendirmelerini istiyoruz. Üyelerimize talep oluşturmalarını, üyelerimizin de kendilerini, gelmesi muhtemel taleplere uygun yenilemelerini, sertifikalandırmalarını, kapasitelerini yeniden gözden geçirmelerini bekliyoruz."