SAHA EXPO ile savunma sanayisinde yeni dönem başladı

İSTANBUL (AA) - Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) tarafından organize edilen SAHA EXPO 2018 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, yeni bir dönemin kapısını araladı.
SAHA İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, yerli savunma sanayisinde geliştirilen en son teknolojilerin, sistemlerin ve ürünlerin yer aldığı, Türkiye'de geliştirilen çok sayıda yeni ürünün ilk kez tanıtıldığı SAHA EXPO 2018 ile yerli savunma sanayisinde yeni bir dönemin kapısı aralandı.
Yurt içinden ve yurt dışından gelen binlerce ziyaretçinin Türkiye'de savunma sanayisinde ve sivil havacılıkta yaşanan gelişmeleri görmesinin sağlandığı etkinliği, 13 bin 327 kişi ziyaret etti. SAHA EXPO 2018'de uluslararası önemli anlaşmalara imza atıldı, gelecekte hayata geçmesi planlanan önemli iş birliklerinin ön görüşmeleri yapıldı.
Toplamda 135 firmanın katılımcı olarak yer aldığı fuarda, Türkiye'de savunma, sivil havacılık ve uzay sanayisinde hizmet veren ana yüklenici dev firmaların yanı sıra bu sektörlere yönelik üretim yapan ve tedarik zincirinde yer alan, bu zincire dahil olmak isteyen yüzlerce firma bir araya geldi. Yerli savunma sanayisinde geliştirilen en son teknolojilerin, sistemlerin ve ürünlerin sergilendiği, Türkiye'de geliştirilen çok sayıda yeni ürünün ilk kez tanıtıldığı SAHA EXPO 2018'de, yurt dışından ve yurt içinden gelen binlerce ziyaretçi bu ürünlere dokunma, yetkililerle birebir konuşma imkanına sahip oldu.
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- Yerli ve milli ürünlerin vitrini oldu
Savunma ve sivil havacılıkta dışa bağımlılığın azaltılması, daha fazla yerli firmanın tedarikçi olarak sisteme dahil edilmesi amacıyla gerçekleştirilen SAHA EXPO 2018'de Türkiye'nin yurt dışından satın aldığı ancak son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte Türkiye'deki yerli firmalar tarafından üretilmeye başlanmış yüzlerce ürün ilk kez tanıtıldı.
Ermaksan'ın geliştirdiği Türkiye’nin ilk yerli ve milli 3D lazer printer'ı, Cihan Deri'nin geliştirdiği yanmaz uçak koltuk kılıfları, Yalteksan tarafından geliştirilen ve dünyada sadece Türkiye ile birlikte 4 ülkede üretilebilen dünyanın en yalıtkan, yanmaz, su itici malzemesi "Levron aerojel", Ata Silah'ın geliştirdiği Türkiye'nin ilk yerli ve milli bomba atarı, BMC'nin yerli motor çalışmaları, C-Tech tarafından geliştirilen insansız hava araçlarından yere, yerden İHA'lara veri aktarımını sağlayan sistem ve daha yüzlerce ürün ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılandı.
Aralarında Ukrayna, Bangladeş, Libya, Ürdün, Sudan, Malezya, Kazakistan, Hindistan, İtalya, Beyaz Rusya, Ukrayna ve Endonezya'dan da ziyaretçilerin yer aldığı binlerce kişi SAHA EXPO Fuarı'nı ziyaret etti.
Dünyanın pek çok ülkesinden savunma, havacılık, denizcilik ve bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren firmaların üst düzey yetkililerinin, parlamento mensuplarının ve ordu üyelerinin katıldığı B2B ikili iş görüşmeleri 3 gün boyunca devam etti.
Oldukça verimli geçen görüşmelerde, yakın zamanda hayata geçirilmesi planlanan iş birliklerinin ön görüşmeleri gerçekleştirildi. Katılımcıların, ikili iş görüşmelerinin yanı sıra geliştirdikleri ürünleri ve sistemleri stantlarında gösterebiliyor olmaları görüşmelerde olumlu sonuçlar alınmasını sağladı. Yerli üreticilere ihracat yapma, uluslararası networklar kurma fırsatı sunan B2B'lerde 644 ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.
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- SAHA EXPO'da uluslararası anlaşmalara imza atıldı
SAHA EXPO 2018'de gerçekleştirilen ikili iş görüşmelerinin bir kısmı ileriye yönelik iş birliklerinin temellerini oluştururken bir kısmı ise fuar sırasında somut anlaşmalara dönüştü, imzalar atıldı.
Çok sayıda yerli firma da yurt dışı pazarlara açılma konusunda adım attı. Fuar kapsamında, uçak motorları ve dizel motorlar için test cihazları üreten Galen Teknoloji, ürünlerinin Malezya ve Endonezya'ya satışına yönelik anlaşma imzaladı.
Fuarda ayrıca Berdan Civata, Simerkom Elektrik, Koçak Petrol, Sadtek Elektronik, Yepsan Savunma ve Havacılık AŞ, 6gen Panel, Altınay Havacılık ve İleri Teknolojiler, ürünlerinin Orta, Güney ve Kuzey Amerika bölgelerine pazarlanmasına yönelik mutabakat anlaşmalarına imza atıldı.
Katılımcı firmaların, ziyaretçilerin ilgisinden, yurt dışından hükümet ve şirket düzeyinde üst düzey karar vericiler ile yaptıkları görüşmelerden ve diğer katılımcılar ile tanışmaktan oldukça memnuniyet duydukları SAHA EXPO'nun ikincisi daha fazla firmanın katılımıyla 2020 yılında gerçekleştirilecek.
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- "Beklenenin çok üzerine ilgi vardı"
Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, fuarda beklenenin çok üzerinde bir ilgi ile karşılaştıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Hem katılımcılar hem ziyaretçiler böyle bir platformda bir araya gelmekten memnuniyet duydu. SAHA EXPO, birlikte neler yapabileceğimizin somut bir göstergesi oldu. Savunma sanayisinde, sivil havacılıkta ve uzay endüstrisinde millileşme sürecimize önemli katkılar sağlayacak pek çok iş birliğinin ilk adımı SAHA EXPO'da atıldı. Önemli anlaşmaların imzalandığı, henüz açıklanmayan pek çok iş birliği görüşmelerinin yapıldığı SAHA EXPO'nun etkilerini görmeye devam edeceksiniz."
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