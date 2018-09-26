SAHA EXPO ile savunma sanayisinde yeni dönem başladı

İSTANBUL (AA) - Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) tarafından organize edilen SAHA EXPO 2018 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, yeni bir dönemin kapısını araladı.

SAHA İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, yerli savunma sanayisinde geliştirilen en son teknolojilerin, sistemlerin ve ürünlerin yer aldığı, Türkiye'de geliştirilen çok sayıda yeni ürünün ilk kez tanıtıldığı SAHA EXPO 2018 ile yerli savunma sanayisinde yeni bir dönemin kapısı aralandı.

Yurt içinden ve yurt dışından gelen binlerce ziyaretçinin Türkiye'de savunma sanayisinde ve sivil havacılıkta yaşanan gelişmeleri görmesinin sağlandığı etkinliği, 13 bin 327 kişi ziyaret etti. SAHA EXPO 2018'de uluslararası önemli anlaşmalara imza atıldı, gelecekte hayata geçmesi planlanan önemli iş birliklerinin ön görüşmeleri yapıldı.

Toplamda 135 firmanın katılımcı olarak yer aldığı fuarda, Türkiye'de savunma, sivil havacılık ve uzay sanayisinde hizmet veren ana yüklenici dev firmaların yanı sıra bu sektörlere yönelik üretim yapan ve tedarik zincirinde yer alan, bu zincire dahil olmak isteyen yüzlerce firma bir araya geldi. Yerli savunma sanayisinde geliştirilen en son teknolojilerin, sistemlerin ve ürünlerin sergilendiği, Türkiye'de geliştirilen çok sayıda yeni ürünün ilk kez tanıtıldığı SAHA EXPO 2018'de, yurt dışından ve yurt içinden gelen binlerce ziyaretçi bu ürünlere dokunma, yetkililerle birebir konuşma imkanına sahip oldu.