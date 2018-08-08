SAHA EXPO2018 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın tanıtımı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, "Kendi milli tankını, savaş gemisini, taarruz helikopterini, füzesini ve piyade tüfeğini üretmeyi başaran Türkiye'de, yakın gelecekte yüksek irtifa hava ve füze savunma sistemi, uçak motoru ve yerli denizaltı üretilmesi de mümkün görünmekte." dedi. Bahçıvan, 13-15 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek SAHA EXPO2018 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, savunma sanayisinin, bir ülkenin hem ekonomisi hem de savunması için en stratejik sektörlerden biri olduğunu vurguladı. Savunma sanayinin dünya ekonomisindeki yeri, büyüklüğü ve öneminin her geçen gün artmasının da bu öneme bağlı olduğunu belirten Bahçıvan, şunları kaydetti: "İstikrarsızlıkların süreklilik kazandığı, adeta ateş çemberini andıran, içinde bulunduğumuz coğrafyanın özel şartları göz önüne alındığında, etkin ve güçlü bir silahlı kuvvetlerin ülkemiz için elzem olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Bu gerçekten hareketle, Türkiye'de modern savunma sanayinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonu için çıkılan yolda özellikle son dönemde önemli mesafeler katediliyor. Bu noktada ülkemiz için en önemli husus, savunma sanayimizde 'yerli ve milli üretim' hedefidir. Özellikle son yıllarda gerçekleştirilen atılımlar ile birlikte ülkemize teknolojik üstünlük kazandıracak projelerin birer birer hayata geçmiş olması bizleri gururlandırıyor. Bundan 15 yıl önce yüzde 80 oranında dışa bağımlı olan savunma sanayi sektörümüzde yerlilik oranı son yıllardaki projeler ile yüzde 65'lerin üzerine çıktı."

\ - "Yerli ve milli projeler ülke savunmasında da büyük rol üstleniyor" Erdal Bahçıvan, ortaya konulan özgün, yerli ve milli projelerin ülke savunmasında da büyük rol üstlendiğini ifade ederek, kendi milli tankını, savaş gemisini, taarruz helikopterini, füzesini ve piyade tüfeğini üretmeyi başaran Türkiye'de, yakın gelecekte yüksek irtifa hava ve füze savunma sistemi, uçak motoru ve yerli denizaltı üretilmesinin mümkün göründüğünü kaydetti. Bahçıvan, devamla şu değerlendirmelerde bulundu: "Asıl önemlisi ise bu süreçte artık özel sektörümüzün bu alanda 'biz de varız' diyerek rüşdünü ispatlayan projelerle kendini göstermesinin gelecek adına verdiği umuttur. Savunma sanayini yalnızca silah, mühimmat ve askeri araç üretimi olarak düşünmememiz gerekir. Bu sektörü, savunma ile ilgili ihtiyaçların karşılanması için yürütülen ticari faaliyetler, savunma sistemlerine yönelik Ar-Ge faaliyetleri, inşaat faaliyetleri, gıda, giyim, sağlık, lojistik gibi çok daha geniş alanı kapsayan bir organizma olarak düşünmemiz gerektiğine inanıyorum.

Savunma sanayi, diğer sektörler üzerinde bir çarpan etkisine sahiptir. Bu sektörün, hem yarattığı üretim talebi hem de teknolojik geri beslemeler yoluyla makine, kimya, tekstil, otomotiv, bilişim teknolojileri, inşaat, gemi endüstrisi gibi birçok sanayi alt sektörüne de önemli katkıları olmaktadır." Askeri endüstri ile sivil endüstri arasında değer yaratan ilişkinin son yıllarda güçlendiğini vurgulayan Bahçıvan, bu ilişkinin her geçen gün daha fazla karşılıklı güven ve iş birliği ile ileriye gidiyor olmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Bahçıvan, "Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin ihtiyaçlarının yurt içinden karşılanma oranının artırılabilmesi için etkin ve sürdürülebilir bir tedarik zinciri yönetimi, iş birliği ekosistemi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, marka yaratabilecek uzmanlaşmış bir yan sanayi, bu zincirin en kritik halkaları arasındadır. Yan sanayimizin bel kemiği olan KOBİ'lerin yaratıcı, esnek ve dinamik yapısıyla sektörü güçlendireceği ve bu boşluğu doldurarak yerlileşme hedefine ulaşılmasında önemli katkılar sağlayacağı tartışılmaz bir gerçektir." şeklinde konuştu.

İSO olarak, İstanbul'un önemli bir savunma sanayi üretim merkezi olması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Bahçıvan, yerli üretimi ve yerli malı alımını teşvikin, İSO'nun öncelikli konuları arasında olduğunu aktardı. Bahçıvan, "Biz İstanbullu sanayicilerin, savunma sanayimizin millileştirilmesine yönelik üzerimize düşen görevi yerine getirmeye ve bunun için gerekli iş birliklerine hazır olduğumuzu burada özellikle ifade ediyorum." dedi. \ - "Milli gücün en önemli unsuru, ülkenizin savunma kapasitesinde yatıyor" İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Başkanı Öztürk Oran da bu yıl ilk defa gerçekleştirilecek fuarın önemine dikkati çekerek, savunma sanayinde, havacılık ve uzay teknolojilerindeki her yeniliğin, çok geniş bir mecrada etkili olduğunu vurguladı. Bazı takım elbiselerde kullanılan nano teknolojinin, uzay araçları ve elbiseleriyle ilgili çalışmalar sırasında ortaya çıktığını kaydeden Oran, şöyle devam etti: "Dolayısıyla sektörün, hem doğrudan hem de dolaylı yollarla hayatın her alanında bir kaldıraç etkisi gibi çok sayıda sonuçları oluyor. Diğer yandan savunma sanayileri dediğinizde, işin daha da önemli bir tarafı, milli güç boyutu var. Bir ülkenin masada sözünün geçmesi, sahadaki gücüyle doğru orantılıdır. Bu yönüyle milli gücün en önemli unsuru, ülkenizin savunma kapasitesinde yatıyor. Bilhassa Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik tablosunu şöyle bir göz önüne getirdiğinizde, bu hakikatin önemi çok daha net şekilde anlaşılır. İşte SAHA İstanbul da, milli gücümüzü ileri taşımak noktasındaki azim ve kararlığın bir neticesidir. SAHA İstanbul, savunma ve havacılığın Türkiye'deki kümelenme adresidir."

\ - "Türkiye Uzay Ajansı, ülkemizin gelişmesinde çok önemli bir rol üstlenecek" Öztürk Oran, fuarla birlikte bu kararlılığın bir adım daha öteye taşındığını, ülke çapındaki gücün bir araya getirildiğini ifade ederek, dünyanın, Türkiye'nin milli savunma ve teknolojilerindeki hızlı gelişimini gıptayla izlediğini söyledi. Temmuz ayı ihracat rakamlarında da savunma ve havacılıktaki ilerlemenin görüldüğüne işaret eden Oran, şunları kaydetti: "Buna göre, 2018'in temmuz ayında savunma ve havacılıktaki ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 77 artış gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz hafta açıkladığı 100 günlük eylem planı da bu doğrultudaki gelişmelere güçlü bir şekilde işaret ediyor ve destek veriyor. Eylem planı kapsamındaki 400 projenin 48 tanesi savunma ve havacılık alanındaki projeler... Bu yıl içinde kurulacak Türkiye Uzay Ajansı, orta ve uzun vadede ülkemizin gelişmesinde çok önemli bir rol üstlenecek. Elbette, son 16 yılda büyüyen ve gelişen Türkiye, birilerini rahatsız etti. Güçlü liderlik, devam eden istikrar, kararlı devlet Türkiye için yepyeni ve başarılı bir hikaye oluşturdu. Bizim gayemiz, işte bu başarıyı sürdürmektir. Geçici hevesler, köksüz fikirler, ekonomimiz üzerinde algı oyunlarına, sahnelenmek istenen tiyatrolara karnımız tok. Bizler iş dünyası olarak da bu yolda umutsuzluğa yer bırakmıyoruz. Türkiye için çalışmaya, üretmeye, yeni projelerle yolumuzda yürümeye devam ediyoruz. Kimin ne dediği değil, bizim ne yapacağımız önemli."