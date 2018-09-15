SAHA EXPO'da dünya pazarlarına kapı aralandı

İSTANBUL (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) tarafından organize edilen SAHA EXPO 2018'de çok sayıda yerli firma, yurt dışı pazarlara açılma konusunda adım attı.

İstanbul Fuar Merkezi'nde 3 gün süren fuar, yerli ve yabancı firmalar ile savunma ve havacılık sanayisine ilgi duyanları bir araya getirdi.

Fuarda firmalar arasında çok sayıda iş görüşmesi yapıldı. Bu görüşmelerden somut iş birliklerine imza atılırken, ileriye dönük çalışmalara da zemin hazırlandı.

SAHA İstanbul Başkan Yardımcısı ve THY Teknik AŞ Genel Müdür Danışmanı Halil Tokel'in AA muhabirine verdiği bilgiye göre, fuara, yurt dışından aralarında Bangladeş, Malezya, Endonezya, Sudan, Ürdün, Libya, Ukrayna, Belarus ve Rusya'nın bulunduğu ülkelerden hükümet ve şirket düzeyinde 40'a yakın üst düzey karar verici katıldı.

Fuar kapsamında, uçak motorları ve dizel motorlar için test cihazları üreten Galen Teknoloji, ürünlerinin Malezya ve Endonezya’ya satışına yönelik anlaşma imzaladı.