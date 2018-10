SAHA İstanbul Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar:

\

- "TB2, 70 bin saatten fazla uçuş gerçekleştirdi"

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Bayraktar, TB2'nin son dönemde operasyonların vazgeçilmezi haline geldiğini ve sıkça isminin duyulduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle Afrin operasyonunda çok öne çıktı ama öncesinde de vardı. Biz şu an burada konuşurken belki de ülkemizin, askerimizin, polisimizin emniyetini sağlamak için 10-15 tanesi havada ve bu geliştirdiğimiz teknoloji sadece uçağın gövdesi değil, elektroniğiyle, yazılımıyla her şeyi ile milli ve özgün bir tasarım... Bu tasarım, kendi sınıfında teknolojik anlamda da dünyanın en ileri teknolojisine sahip. Bugün itibarıyla 70 bin saatin üzerinde uçuşu gerçekleştirmiş bir sistem. Her ay takribi en az 6 bin saat uçuş yapıyoruz ki bu en az 8-10 hava aracının devamlı havada olması demek. Yoğun bir kullanım söz konusu ki etkisi çok yüksek.

2004 yılında Türkiye'nin bir irade koyması bu işin bu noktaya gelmesi için çok önemliydi. Biz kendi hayatımızda yaşadığımız tecrübelerle çok engellemelerle karşılaştık, badireler atlattık. Birçok noktada, 'Tamam bu iş bitti' dedik. Ancak sonuçta bu noktaya eriştik. Demek ki erişilebiliyor, böyle bir sistem mevcut... Siz gençlerin görevi bunu daha ileriye taşımak."