SAHA İstanbul firmaları, savunma sanayisinin geleceğini yazacak

BİTES Savunma ve Havacılık Genel Müdürü Uğur Coşkun da yapay zeka ve arttırılmış gerçeklik alanında çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, ürettikleri yerli yazılımla yüksek ihracat rakamları yakaladıklarını bildirdi.

"Ürünün en önemli özelliği; taşıma yapmasının yanında birliklere ateş desteği sağlıyor ve çatışma bölgelerinde belli yerleri baskı altına alabiliyor olması" diyen Erdoğan, bu sayede bu görevi üstlenen helikopter ve uçaklara göre maliyetin çok daha düştüğünü aktardı.

Erdoğan, Albatros'un savaş alanlarına, birliklerin ihtiyacı olan malzemeleri kolayca taşıyabileceğini ifade etti.

Altınay İş Geliştirme ve Mühendislik Direktörü Metin Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ürettikleri insansız hava aracı Albatros sayesinde çatışma bölgelerine gıdadan mühimmata 150 kiloya kadar taşıma yapabileceklerini bildirdi.

İSTANBUL (AA) - SEFA ŞENGÜL - Türkiye'de savunma sanayinin geleceğine katkıda bulunmak için yazılım ve donanım alanında çalışmalar yapan SAHA İstanbul'un firmaları, projelerini, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) tanıtıyor.

Coşkun, "Yurt dışından alınmış altyapıları değil, tamamen yerli altyapılarımızı kullanıyoruz." dedi.

Yazılımını yaptıkları arttırılmış gerçeklik sayesinde askerlerin savaş ortamındaki durumsal farkındalığını arttırdıklarını belirten Coşkun, muharebe ortamında etkinliği arttıracak yazılım kapasitesini yakaladıklarını kaydetti.

- "(Silah üretimindeki yerlilik oranı) Yüzde 90'lara çıkarmamız gerekiyor"

ATA ARMS Satış ve Pazarlama Müdürü Kerem Ersoy ise SAHA İstanbul içerisinde silah üreticisi 3 firmadan biri olduklarını ifade ederek, üretimlerinin tamamının Çekmeköy'deki fabrikalarında yerli olarak yapıldığını anlattı.

Yivli silah lisansını elde ettikten sonra üretimlerinin savunma ağırlıklı olduğunu vurgulayan Ersoy, "Yerli olarak ürettiğimiz ve testleri bitmek üzere olan 8 bin adet bomba atar, yıl sonuna doğru Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine katılacak." dedi.

Ersoy, SAHA İstanbul'un, savunma organizasyonları açısından en aktif kümelenmelerden biri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hem kendi organizasyonlarıyla hem de fuar katılımlarıyla savunma firmalarını destekliyorlar. Tabiri caizse bizi oyunun içine sokuyorlar. (Silah üretimindeki yerlilik oranı) Savunma sanayimizde son yıllarda yüzde 65'i geçtik. Bu rakamları yüzde 90'lara çıkarmamız gerekiyor. SAHA İstanbul gibi yapılanmalar sayesinde hedefe doğru ilerliyoruz."

