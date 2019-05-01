SAHA İstanbul öncülüğünde iş birliği anlaşmaları imzalandı

SAHA İSTANBUL standında gerçekleştirilen imza törenine Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Hasan Büyükdede ve Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Savunma Sanayii Başkan Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Vekili Sadık Piyade, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ve TÜBİTAK Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) konsorsiyumu üyeleri katıldı.

SAHA İstanbul üyesi firmalar ve üniversite işbirlikleri ile geliştirilen, testleri tamamlanan Türkiye’nin milli savunma sanayine büyük katkı sağlayacak 6 proje, TÜBİTAK Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) Programı 1. Faz çağrısına kabul edildi.

İSTANBUL (AA) - Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul), savunma ve havacılık alanında Türkiye’de üretilemeyen alt sistemlerin Türk firmaları tarafından ortaklaşa üretilmesi için 6 üretim grubu oluşturdu.

SAHA İstanbul koordinasyonunda, kümelenme üyeleri, ASELSAN, ROKETSAN, ERMAKSAN, SAVER, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ve Gebze Teknik Üniversitesi ile oluşturulan konsorsiyumla başvurulan Lazer Hava Savunma Sistemleri başlıklı projenin TÜBİTAK SAYEM tarafından desteklenmesine karar verildi.

Bu hedef doğrultusunda SAHA İstanbul üyesi firmalar ve üniversite işbirlikleri ile geliştirilen, testleri tamamlanan Türkiye’nin milli savunma sanayine büyük katkı sağlayacak 6 proje, TÜBİTAK SAYEM Programı 1. Faz çağrısına kabul edildi.

Aynı alanlarda faaliyet gösteren alt sistem üretici firmaları üniversitelerle bir araya getirerek konsorsiyumlar oluşturan SAHA İstanbul, Türkiye’de üretilemeyen alt sistemler için üretim grupları oluşturarak bunları üretilebilir hale getirmeyi, sanayi- üniversite iş birliğini reel olarak hayata geçirmeyi hedefliyor.

HÜRKUŞ’un tasarımını gerçekleştiren TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ ise projenin müşterisi konumunda yer alıyor.

SAHA İstanbul koordinasyonunda Gökser Havacılık liderliğinde ANOVA, FRİTERM, GÜRMETAL, CES firmaları ile Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin bir araya gelerek oluşturduğu konsorsiyumu ile başvurusu yapılan "Uçar Platformlarda Kullanılan İklimlendirme Sistemleri" projesinin TÜBİTAK SAYEM tarafından desteklenmesine karar verildi.

Anlaşmayı Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Aslan, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk Yaşar, TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Hacı Ali Mantar, Ermaksan Makina Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Ahmet Özkayan ve SAVER Proje Yöneticisi Ümit Kıyak imzaladı.

Proje ile havadan yere atılan mühimmat ile top, havan ve roketlere karşı Hava Savunma Lazer Sistemi Geliştirilmesi hedefleniyor.

SAHA İstanbul koordinasyonunda ERMAKSAN, Aluteam, Mayıs Tasarım, Toyotesu ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ile oluşturulan konsorsiyumla başvurulan Havacılık Uygulamaları İçin Katmanlı İmalata Uygun Nikel Metal Toz Geliştirilmesi Projesi'nin (ATOM) TÜBİTAK SAYEM tarafından desteklenmesine karar verildi.

İmza törenine Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat, TAI Genel Müdürü Temel Kotil ve diğer firmaların temsilcileri katıldı.

Bu kapsamda Hürkuş İklimlendirme ve Kabin Basınç Sistemi İmza Töreni yapıldı.

Alanında uzman firma ve kuruluşlarla oluşturulan konsorsiyumun sürekliliği sağlanarak, uçar platformların tamamındaki iklimlendirme sistemlerinin yine aynı konsorsiyum üyeleri tarafından üretilmesi hedefleniyor.

Projenin konusu, havacılık sektöründe kullanılan türbinli motorlardaki yüksek yükleme ile sıcaklık koşullarında görev yapan nikel alaşım parçaların, katmanlı imalat yöntemi ile üretilmesi için ihtiyaç duyulan ihraç lisansına tabi nikel alaşım tozlar geliştirilmesi.

Proje hedef sektörleri olan savunma, havacılık, otomotiv, kalıpçılık, dental ve medikal alanlarda, karmaşık geomerilere sahip, topoloji optimizasyonu yapılmış, hafifletilmiş, tedariği mevcut yöntemlere göre daha kolay olan, kişiselleştirilmiş, az adetli seri üretimlerde maliyet avantajı sunan parçaların üretilebilirliği ve üretilen parçaların doğrulanması sağlanacak.

Proje anlaşmasının imzalarını; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Prof. Dr. Fatih Andı, Özkayan ve Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi (ALUTEAM) Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ebubekir Koç ile diğer firmaların temsilcileri attı.

- İnsansız deniz araçlarının yol haritası yerlileştiriliyor

SAHA İstanbul üyelerinden ELKON firması ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) tarafından geliştirilen İnsansız Deniz Araçlarının Otonom Çalışabilmesi İçin Ölçüm, Test ve Seyrüsefer Amaçlı Kontrol Birimi Geliştirme Yol Haritası (İDA-OTO SEVK) projesinin TÜBİTAK SAYEM tarafından desteklenmesine karar verildi.