FİNANS

SAHA İstanbul savunmanın çekim merkezi oldu

FİNANS HABERLERİ  | 17.04.2019 12:02 | Son Güncelleme

Savunma, havacılık ve uzay sanayisindeki firmaları buluşturan Türkiye'nin en büyük kümelenmesi SAHA İstanbul'un üye sayısı 22 yeni firmanın katılımıyla 381'e çıktı - Türksat AŞ, Radarsan Radar Teknolojileri, ASSAN Elektronik, TEKNOKAR Savunma ve Havacılık, kümelenmenin yeni üyeleri arasında yer aldı - Kümelenme mayıs ayındaki genel kurula 400 üyeyle girmeyi hedefliyor

GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye'nin en büyük kümelenmesi Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) yeni firmaların katılımıyla genişliyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay sanayisindeki milli teknoloji hamlesine destek vermek amacıyla faaliyet gösteren SAHA İstanbul üyesi firmalara yenileri eklendi.

ASELSAN, THY Teknik, Baykar, BMC, Kordsa, Petlas, TÜMOSAN gibi sektörün öncü firmalarını bünyesinde barındıran SAHA İstanbul, son yönetim kurulu toplantısında yeni üyelik başvurularını karara bağladı.

SAHA İstanbul Yönetim Kurulunun, 22 firmanın daha üyeliğini kabul etmesiyle bu yıl kümelenmeye üye olan firma sayısı 69'a ulaştı. Kümelenmenin toplam üye sayısı da 381'i buldu.

Kümelenmenin yeni üyeleri Türksat AŞ, Radarsan Radar Teknolojileri, Ordulu Bilgi Teknolojileri, Makro Marin Mühendislik, İleri Mekanik Makine Kalıp İmalat, Üntel Kabloları, Yakındoğu Otomotiv, Maviform Metal Makina, ASSAN Elektronik İmalat Pazarlama, EMS Elektronik ve Medikal Sistemler, TEKNOKAR Savunma ve Havacılık, Çizgi Teknoloji Elektronik Tasarım ve Üretim, Volo Kompozit ve Mühendislik, Palme Endüstriyel Kontrol Mühendislik, Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi, YG Yangın Güvenliği, Plaskar Plastik, Femicron Madencilik, Dalgakıran Makina, Sağlam Metal, Kılıçoğlu Makina, Aril Havacılık oldu.

SAHA İstanbul, kuruluşunun üzerinden 4 yıl gibi kısa süre geçmesine rağmen Türkiye'nin en büyük, Avrupa Kümeler Birliğinin ikinci en büyük kümesi haline geldi.

- Genel kurul hazırlığı

Öte yandan, SAHA İstanbul, 18 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 4'üncü genel kuruluna hazırlanıyor. SAHA İstanbul Yönetim Kurulu, genel kurula 400 üyeyle gitmeyi hedefliyor.

Kümelenme, yerli ve milli firmaları, savunma sanayisi, sivil havacılık ve uzay sektörlerinde üretim yapmaya teşvik etmek için faaliyet gösteriyor. Bu doğrultuda ana yükleniciler ve üniversitelerle çalışmalar yürütülmesi, devlet desteklerine erişilmesi, ülkede olmayan üretim yeteneklerinin ülkeye kazandırılması, yurt dışı pazar arayışına kolektif destek verilmesi gibi bir dizi çalışma yürütülüyor.

PARTNERDünyayı sarsan olayların hepsini bilmişti! İşte Baba Vanga'nın 2019 kehanetleriDünyayı sarsan olayların hepsini bilmişti! İşte Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri
Kitap Hediye Günü 21 Nisan’da kutlanacakKitap Hediye Günü 21 Nisan’da kutlanacak
Hataylı iş insanları ithalat izni bekliyorHataylı iş insanları ithalat izni bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
havacılık SAHA İstanbul Savunma Sanayisi Türksat AŞ

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Seçim sistemimiz güvenli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Seçim sistemimiz güvenli

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

Fiyatları el yakıyordu!

Fiyatları el yakıyordu!

Dolar ve Euro alacaklar dikkat! İşte son durum...

Dolar ve Euro alacaklar dikkat! İşte son durum...

Hobi olarak başlamıştı! Ticarete dönüştürdü

Hobi olarak başlamıştı! Ticarete dönüştürdü

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Dolar güne hızlı başladı!

Dolar güne hızlı başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Engage & Grow Global’ın Genel Müdürü Işık Şerifsoy oldu

Engage & Grow Global’ın Genel Müdürü Işık Şerifsoy oldu

TKYD / Ünal: İyi kurumsal yönetim iyi yatırım çeker

TKYD / Ünal: İyi kurumsal yönetim iyi yatırım çeker

Kitap Hediye Günü 21 Nisan’da kutlanacak

Kitap Hediye Günü 21 Nisan’da kutlanacak

Hataylı iş insanları ithalat izni bekliyor

Hataylı iş insanları ithalat izni bekliyor

TOFAŞ CEO'su Cengiz Eroldu: 15-20 yıl sonra ilk üç ayda pazar lideri olduk

TOFAŞ CEO'su Cengiz Eroldu: 15-20 yıl sonra ilk üç ayda pazar lideri olduk

Tezmaksan’dan 1 Mayıs’ta işçilere ücretsiz torna eğitimi

Tezmaksan’dan 1 Mayıs’ta işçilere ücretsiz torna eğitimi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.