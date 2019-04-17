SAHA İstanbul savunmanın çekim merkezi oldu

Kümelenmenin yeni üyeleri Türksat AŞ, Radarsan Radar Teknolojileri, Ordulu Bilgi Teknolojileri, Makro Marin Mühendislik, İleri Mekanik Makine Kalıp İmalat, Üntel Kabloları, Yakındoğu Otomotiv, Maviform Metal Makina, ASSAN Elektronik İmalat Pazarlama, EMS Elektronik ve Medikal Sistemler, TEKNOKAR Savunma ve Havacılık, Çizgi Teknoloji Elektronik Tasarım ve Üretim, Volo Kompozit ve Mühendislik, Palme Endüstriyel Kontrol Mühendislik, Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi, YG Yangın Güvenliği, Plaskar Plastik, Femicron Madencilik, Dalgakıran Makina, Sağlam Metal, Kılıçoğlu Makina, Aril Havacılık oldu.

SAHA İstanbul Yönetim Kurulunun, 22 firmanın daha üyeliğini kabul etmesiyle bu yıl kümelenmeye üye olan firma sayısı 69'a ulaştı. Kümelenmenin toplam üye sayısı da 381'i buldu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay sanayisindeki milli teknoloji hamlesine destek vermek amacıyla faaliyet gösteren SAHA İstanbul üyesi firmalara yenileri eklendi.

GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye'nin en büyük kümelenmesi Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) yeni firmaların katılımıyla genişliyor.

SAHA İstanbul, kuruluşunun üzerinden 4 yıl gibi kısa süre geçmesine rağmen Türkiye'nin en büyük, Avrupa Kümeler Birliğinin ikinci en büyük kümesi haline geldi.

- Genel kurul hazırlığı

Öte yandan, SAHA İstanbul, 18 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 4'üncü genel kuruluna hazırlanıyor. SAHA İstanbul Yönetim Kurulu, genel kurula 400 üyeyle gitmeyi hedefliyor.

Kümelenme, yerli ve milli firmaları, savunma sanayisi, sivil havacılık ve uzay sektörlerinde üretim yapmaya teşvik etmek için faaliyet gösteriyor. Bu doğrultuda ana yükleniciler ve üniversitelerle çalışmalar yürütülmesi, devlet desteklerine erişilmesi, ülkede olmayan üretim yeteneklerinin ülkeye kazandırılması, yurt dışı pazar arayışına kolektif destek verilmesi gibi bir dizi çalışma yürütülüyor.

