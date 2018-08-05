FİNANS

SAHA İstanbul yönetiminde bayrak değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 05.08.2018 11:12 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi olan, savunma ve havacılık sanayisindeki 302 firmayı bir araya getiren SAHA İstanbul'un başkanı değişti - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı olan Hasan Büyükdede'den boşalan başkanlık görevini SİHA üreticisi Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar devraldı

GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) yönetiminde değişikliğe gidildi. Silahlı insansız hava aracı (SİHA) üreticisi Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar başkanlığa seçildi.

Savunma Sanayii Başkanlığının kurulmasını teşvik ettiği, sektöre önemli katkılar sağlayan SAHA İstanbul yönetiminde değişiklik yaşandı.

SAHA İstanbul Kurucu Başkanı Hasan Büyükdede, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı olması dolayısıyla yönetim kurulundan ayrıldı.

Kümelenmenin yeni başkanı ise Kurucu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve SİHA üreticisi Baykar’ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar oldu.

- Milli projelerde daha fazla yerlilik

SAHA İstanbul, Edirne'den başlayarak Tekirdağ, İstanbul, İzmit, Yalova, Adapazarı ve Düzce’ye uzanan Kuzey Marmara koridorunda faaliyet gösteren 65 bin sanayici firmanın gücünün bir kümelenme etrafında toplanarak katma değeri yüksek, teknolojik ürünler üretilmesi amacıyla Mart 2015'te kuruldu.

Kümelenmenin misyonunu, "Türkiye’nin, kendi uçağını, gemisini, silah ve sistemlerini üretebilen, teknolojik altyapısıyla dünyayla yarışan küresel bir güç olması" oluşturuyor.

Üç yıl önce 27 kurucu üyeyle yola çıkan kümelenme, geçen sürede savunma ve havacılık sanayisinde faaliyet gösteren 302 üye sayısına ulaştı. SAHA İstanbul'un üyeleri arasında THY Teknik, Kale Kalıp, Baykar, BMC, Kordsa, Dowaksa, Petlas, TAİS, Meteksan Savunma, Ermaksan, Durmazlar, Tümosan, Türk Loydu, Türk Standartları Enstitüsü, Aspilsan, CES İleri Kompozit ve Savunma, BİTES, FİGES gibi sektörün önemli oyuncuları bulunuyor.

SAHA İstanbul, özellikli alanlar ya da ürünler geliştirerek dünya markaları çıkarmak, küresel rekabet avantajı oluşturmak, milli projelerde yerli katkı oranını artırmak gibi bir dizi hedefe yönelik faaliyet gösteriyor.

- Savunma sanayisini buluşturan evsahipliği

SAHA İstanbul, bu yıldan itibaren yerli savunma sanayisini buluşturan bir etkinlik düzenleyecek.

İlki İstanbul Fuar Merkezi'nde 13‐15 Eylül'de gerçekleştirilecek SAHA EXPO; Savunma Havacılık, Uzay Sanayi Fuarı, savunma, havacılık, denizcilik, uzay endüstrisine yönelik üretim yapabilecek potansiyele, ileri teknolojiye sahip sanayicileri, ana tedarikçi firmalar ve uluslararası üreticilerle bir araya getirecek.

PARTNERİstanbul'a bir de böyle bakın! İlk kez göreceksinizİstanbul'a bir de böyle bakın! İlk kez göreceksiniz
Kivinin üreticiden çıkış fiyatı 4 TLKivinin üreticiden çıkış fiyatı 4 TL
Tatvan’da ilk kinoa hasadı yapıldıTatvan’da ilk kinoa hasadı yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği Baykar Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar İstanbul Savunma SAHA İstanbul SİHA

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Ulaştırma ve Altyapu Bakanı Turhan: Ankara-Sivas arası 12 saatten 2 saate inecek

Ulaştırma ve Altyapu Bakanı Turhan: Ankara-Sivas arası 12 saatten 2 saate inecek

Bakan Pakdemirli kurbanlık varlığını açıkladı

Bakan Pakdemirli kurbanlık varlığını açıkladı

İşverenlere 7 milyar liralık destek!

İşverenlere 7 milyar liralık destek!

Türk turizminin ünlü oteli el değiştirdi!

Türk turizminin ünlü oteli el değiştirdi!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'ye kötü haber! Ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'ye kötü haber! Ticari ham petrol stokları azaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kivinin üreticiden çıkış fiyatı 4 TL

Kivinin üreticiden çıkış fiyatı 4 TL

Tatvan’da ilk kinoa hasadı yapıldı

Tatvan’da ilk kinoa hasadı yapıldı

İnciri yağmur vurdu

İnciri yağmur vurdu

'En ucuz kurbanlıklar Adana'da'

'En ucuz kurbanlıklar Adana'da'

SGK Uzmanı: İşveren askere gidiyor diye çalışanını işten çıkaramaz

SGK Uzmanı: İşveren askere gidiyor diye çalışanını işten çıkaramaz

Türkiye, Blockchain’de dünyaya öncü olmayı hedefliyor

Türkiye, Blockchain’de dünyaya öncü olmayı hedefliyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.