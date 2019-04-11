Sahibinden.com Bursa'da kurumsal üyeleriyle buluştu

İSTANBUL (AA) - Sahibinden.com, Bursa'da gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren kurumsal üyeleriyle bir araya geldi.

Sahibinden.com'un açıklamasına göre, Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlediği bölge toplantılarına tüm hızıyla devam eden şirket, son olarak sanayi yatırımlarıyla ülke ekonomisinin lokomotif şehirleri arasında yer alan Bursa'da gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren kurumsal üyeleri ile buluştu.

Bursa'da 200'e yakın üyesini ağırlayan sahibinden.com, teknolojik yatırımlarını ve üyelerine sunduğu yeni hizmetlerini tanıttı.

Eğitimci Barış Kılıçarslan tarafından sektör profesyonellerinin işlerini geliştirmelerine ve büyütmelerine katkı sağlamayı amaçlayan "İknanın Şifreleri" başlıklı bir sunumun gerçekleştiği buluşmada, katılımcılara portföy yönetimi, portföy alırken dikkat edilecek noktalar, bir portföyün nasıl daha hızlı satışa çevrilebileceği gibi konularda bilgiler aktarıldı.

Şirket, gerçekleştirdiği toplantılarda kurumsal üyelerinin beklentilerini anlayarak onlar için yeni çözümler üretmeyi, sektörde fark yaratmalarına ve kazançlarını artırmaya yardımcı olacak ürün ve fonksiyonlarını anlatmayı amaçlıyor.

