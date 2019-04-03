İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin "Yeşil Ofis" sertifikalı ilk elektronik ticaret ve ilan platformu sahibinden.com, küresel iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük çevre hareketi olan "Dünya Saati" organizasyonuna bu yıl da destek verecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) önderliğinde başlatılan "Dünya Saati" hareketi kapsamında sahibinden.com, iklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin azalması, doğa kaybı gibi konulara dikkati çekmek amacıyla sahiplex’in ışıklarını bir saat süreyle kapatarak bu küresel harekete katılacak.

Dünya Saati hareketine 2015 yılından bu yana destek veren şirket, küresel iklim değişikliği konusundaki sosyal vatandaşlık bilinciyle "Yeşil Ofis" kapsamında birçok farklı çalışmaya imza attı. Ofiste kullanılan pillerin tamamını şarjlı pillerle değiştirerek pil atığı oluşmasını engelledi, tüm aydınlatmaları enerji tasarruflu led ampullerle değiştirdi. Ortak alanlarda bulunan cihazlarda zaman ayarlı prizler kullanarak gereksiz elektrik sarfiyatının önüne geçildi. Toplantı odalarına kontrol panelleri ekleyerek enerji tasarrufu sağlanması yönünde de önemli adım atıldı.

Geçen yıl toplam 7 kıtadan, 135 ülke ve bölgeden 2 milyar insanın katıldığı "Dünya Saati" etkinliği, bu yıl 6 Nisan Cumartesi 20.30 ile 21.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

