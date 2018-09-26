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sahibinden.com Emlak Endeksi ağustos verilerini açıkladı

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2018 15:52 | Son Güncelleme

sahibinden.com'un hazırladığı Emlak Endeksi ağustos ayı sonuçlarına göre, Türkiye'de gayrimenkul sektörü artık sadece büyük şehirlerde değil, hemen her ilde büyüyor

İSTANBUL (AA) - sahibinden.com'un hazırladığı Emlak Endeksi ağustos ayı sonuçlarına göre, Türkiye'de gayrimenkul sektörü artık sadece büyük şehirlerde değil, hemen her ilde büyüme kaydediyor.

sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, ağustos ayında Türkiye genelinde satılık metrekare fiyatları bazında geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla en çok değer kazanan ilk 5 il yüzde 31,6'lık artışla Edirne, yüzde 25,3 ile Antalya, yüzde 25,2 ile Erzincan, yüzde 23,5 ile Samsun ve yüzde 21,4 ile Bingöl olarak kaydedildi.

Bu illerde yaşanan değer artışında ulaşım projelerinin olumlu etkileri, gayrimenkul piyasasının nitelikli gelişimi ve bölgeye yapılan yatırımlar gibi pek çok faktör etkili oldu. Öte yandan Türkiye genelinde satılık metrekare fiyatı bazında Muğla yüzde 13,2 düşüşle en çok değer kaybeden il oldu.

Gayrimenkul sektörünün kalbinin attığı şehir İstanbul'da ise satılık konutların metrekare fiyatlarındaki en büyük artış yüzde 19'la Çatalca ilçesinde kaydedildi.

Çatalca'yı takiben, Sarıyer yüzde 16,9, Bakırköy yüzde 14,7, Beyoğlu yüzde 14,3 ve Bahçelievler yüzde 12,8'lik oranda değer kazandı.

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