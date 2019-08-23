FİNANS

sahibinden.com geleceğin yıldız yazılımcılarını arıyor

FİNANS HABERLERİ  | 23.08.2019 10:26 | Son Güncelleme

Sahibinden.com tarafından 19 Ekim'de düzenlenecek "dev.akademi Yazılım Maratonu", geleceğin sahibinden.com Yazılım Ekibi'nde yer almaya aday, başarılı genç yazılımcıları bir araya getirecek

İSTANBUL (AA) - Sahibinden.com, bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği "dev.akademi Yazılım Maratonu" ile geleceğin yıldız yazılımcılarını keşfetmeye hazırlanıyor.

Sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, geleceğin yılzdız yatırımcılarını keşfettiği "dev.akademi Yazılım Maratonu"nun üçüncüsünü düzenleyecek.

Sahiplex'te 19 Ekim'de gerçekleşecek maraton, geleceğin sahibinden.com Yazılım Ekibi'nde yer almaya aday, başarılı genç yazılımcıları bir araya getirerek yeteneklerini ortaya koymalarına olanak veriyor.

Genç yazılımcıların, sınırlı bir zamanda kendilerine verilen görevleri yerine getirmeye çalışacakları deneyim için başvurular 19 Ağustos'ta başladı. Şirketin kariyer geliştirme programı dev.akademi kapsamında, başarılı 5 genç yetenek, sahibinden.com yazılım ekibinde tam zamanlı çalışma ve para ödülü hakkı kazanacak.

- Genç yazılımcılara her zamankinden çok ihtiyaç var

Açıklamada dev.akademi programına ilişkin değerlendirmeleri yer alan sahibinden.com Mühendislik ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Akif Arsoy, sektöre katma değer sağlayacak nitelikli, istekli genç yazılımcılara her zamankinden çok ihtiyaçları olduğunu belirterek, yazılım dünyasına meraklı ve kariyerine bu alanda yön vermek isteyen gençlere deneyim kazandırmanın ve onları Türkiye'de tutabilmenin çok önemli olduğunu vurguladı.

Bu anlamda sahibinden.com olarak bilgi birikimi ve deneyimlerin onlarla paylaşma ihtiyacı duyduklarını aktaran Arsoy, şu ifadeleri kullandı:

"Sahibinden.com olarak bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz dev.akademi programıyla ülkesine ve sektöre katkı sağlayacak yetenekli gençleri keşfediyor, deneyim edinmelerini sağlıyor ve sektöre kazandırıyoruz. Önümüzdeki yıllarda da dev.akademi programımızla yetenekli gençlere iş hayatlarında yazılım alanında hızlı bir başlangıç yapabilecekleri, uluslararası geçerliliği olan nitelikli bir tecrübe kazanabilecekleri ortam sunmaya devam edeceğiz."

Dünyanın en yaşlısı! 121. yaşını kutladı Dünyanın en yaşlısı! 121. yaşını kutladı
50 bin sosyal konutun hak sahipleri belli oldu50 bin sosyal konutun hak sahipleri belli oldu
Kamu işçisi toplu iş sözleşmesi imzalandıKamu işçisi toplu iş sözleşmesi imzalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sahibinden.com

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı

10 liranın altına düşerse müdahale edilecek

10 liranın altına düşerse müdahale edilecek

Bakan Pakdemirli’den 'Volkswagen' açıklaması

Bakan Pakdemirli’den 'Volkswagen' açıklaması

Yerli otomobil pazara çıkmadan ilgi gördü

Yerli otomobil pazara çıkmadan ilgi gördü

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
60 bine yakın ziyaretçi deniz üzerindeki fuarda buluşacak

60 bine yakın ziyaretçi deniz üzerindeki fuarda buluşacak

50 bin sosyal konutun hak sahipleri belli oldu

50 bin sosyal konutun hak sahipleri belli oldu

Kamu işçisi toplu iş sözleşmesi imzalandı

Kamu işçisi toplu iş sözleşmesi imzalandı

Serathon-in için başvurular başladı

Serathon-in için başvurular başladı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Nazilli'de sezonun ilk kuru inciri kilosu 250 TL'den satıldı

Nazilli'de sezonun ilk kuru inciri kilosu 250 TL'den satıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.