FİNANS

sahibinden.com, genç yeteneklerle buluşmaya devam ediyor

FİNANS HABERLERİ  | 05.12.2018 17:04 | Son Güncelleme

sahibinden.com'un bu yıl ikincisini düzenlediği dev.akademi programının finalinde, bin 200 aday arasından seçilen 10 genç yetenek, yazılım dünyasına adım atarak şirketin Ar-Ge ekibiyle yeni projeler geliştirme imkanı yakaladı

İSTANBUL (AA) - sahibinden.com, dev.akademi kariyer geliştirme programıyla başarılı genç yetenekleri, yeni nesil yazılımcılar olarak bünyesine katmaya devam ediyor.

sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, sahibinden.com’un bu yıl ikincisini düzenlediği dev.akademi programının finalinde, bin 200 aday arasından seçilen 10 genç yetenek, yazılım dünyasına adım atarak şirketin Ar-Ge ekibiyle yeni projeler geliştirme imkanı yakaladı.

Yetenekli gençler, sahibinden.com yazılım ekibinde tam zamanlı çalışma fırsatı kazanmanın yanı sıra para ödülünün de sahibi oldu.

sahibinden.com'un ilkini Kasım 2017'de düzenlediği dev.akademi'ye 2 yılda 2 binin üzerinde başvuru yapıldı. Ülke genelinde kariyerine yazılım alanında yön vermek isteyen 4. sınıf, yeni mezun, yüksek lisans/doktora öğrencisi ya da iş hayatında en fazla 6 ay deneyimi olan adayların yaptığı başvurular sonucu toplamda 30 genç yetenek dev.akademi Yazılım Maratonu'na katılırken, içlerinden en başarılı 10 genç yetenek, sahibinden.com'da çalışma fırsatı kazandı.

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- "Programla 2 yıldır genç beyinleri yazılım dünyasına ve sektöre kazandırıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen sahibinden.com Ar-Ge Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Akif Arsoy, dev.akademi programıyla 2 yıldır genç beyinleri yazılım dünyasına ve sektöre kazandırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Teknolojinin her sektörde kullanımı artarken, yazılım geliştirmede yetenekli ve arzulu kişilere ihtiyaç tüm ülkelerde yükseliyor. Yeterli sayıda yazılım mühendisine ulaşmak problemin bir tarafı... Diğer tarafı ise en yetenekli gençlerin yurt içinde kalmalarını sağlamak, kendilerini geliştirebilecekleri çalışma ortamı sunabilmek... 2 yıldır devam eden sahibinden.com dev.akademi programının amacı, genç beyinlere iş hayatlarında yazılım alanında hızlı bir başlangıç yapabilecekleri, uluslararası geçerliliği olan nitelikte bir deneyim kazanabilecekleri ortam sunmaktır."

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