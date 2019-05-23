FİNANS

sahibinden.com Global Wellness Day’e 5. kez sponsor oldu

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2019 10:57 | Son Güncelleme

sahibinden.com, iyi yaşama bilincini dünyaya yaymayı hedefleyen Global Wellness Day’i bu yıl da destekliyor

İSTANBUL(AA) - sahibinden.com, bedensel ve ruhsal olarak iyi yaşama bilincini dünyaya yaymayı hedefleyen Global Wellness Day’i bu yıl da destekliyor.

sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, “Bir gün, tüm yaşamınızı değiştirebilir” sloganıyla Türkiye'den dünyaya yayılan “Global Wellness Day”, bu yıl 8 Haziran Cumartesi günü Kuşadası Davutlar Sevgi Plajı’nda gerçekleştirilecek.

Bu yıl 130’dan fazla ülkede 5000’den fazla noktada, onlarca elçinin öncülüğünde gerçekleşecek Global Wellness Day, iyi yaşamı destekleyen etkinliklerle kutlanacak.

Etkinlik kapsamında Yoga’dan Zumba’ya, konserden çocuklar için atölyelere kadar birçok eğlenceli ve ücretsiz aktivite düzenlenecek. Ayrıca gün boyu resim sergisi, uçurtma atölyesi ve çocuklar için Tang-Run etkinliği gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sahibinden.com Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nazım Erdoğan, Global Welness Day organizasyonunun desteklenmesi gerektiğini kaydederek " "İş ve gündelik yaşamımızda teknolojik gelişmelerle birlikte bizi biz yapan çok önemli bazı kavramlar da hızla değişmeye başladı. Bugünün yoğun ve hızlı hayat temposunda, çoğu zaman kendimize, ailemize yeterli ve nitelikli zamanı ayıramıyor, hayat kalitemize yeteri kadar özen gösteremiyoruz. Bu açıdan, ülkemizden doğan ve tüm dünyaya yayılan Global Wellness Day, bireyleri ve toplumu ‘iyi yaşam’ konusunda bilinçlendirmeye ve bu değişen kavramları tekrar hatırlatmayı amaçlayan çok değerli bir hareket. Bedenle zihin arasındaki dengeyi sağlayan iyi yaşam felsefesinin mutlaka korunması gerekiyor. Bu noktada biz de sahibinden.com olarak iyi yaşam tarzını benimseyerek çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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