FİNANS

sahibinden.com, Global Wellness Day'in ana sponsoru oldu

FİNANS HABERLERİ  | 08.06.2018 11:22 | Son Güncelleme

sahibinden.com Üst Yöneticisi Ertaş: - "Tüm ekibimizle sağlıklı ve iyi yaşam tarzını benimsiyor, her adımda paydaşlarımızı da bu yönde desteklemeye çalışıyoruz"

İSTANBUL (AA) - sahibinden.com, bir kez daha Global Wellness Day'in ana sponsorluğunu üstlendi.

sahibinden.com'un açıklamasına göre, kurulduğu günden beri iyi yaşam felsefesini benimseyen şirket, bedensel ve ruhsal olarak iyi yaşama bilincini dünyaya yaymayı hedefleyen Global Wellness Day hareketine sponsor olarak, dileyen herkesin etkinlikten yararlanmasına destek oluyor.

"Bir gün, tüm yaşamınızı değiştirebilir" sloganıyla Türkiye'den dünyaya yayılan "Global Wellness Day (Uluslararası İyi Yaşam Günü)", bu yıl 9 Haziran'da Maçka Küçükçiftlik Park’ta gerçekleştirilecek. 2018'de 100'den fazla ülkede 5 binden fazla noktada, onlarca elçinin öncülüğünde iyi yaşamı destekleyen etkinliklerle kutlanacak.

Etkinliğin Türkiye ayağında ise katılım bu yıl da iyi yaşam bilincini destekleyen herkese açık ve ücretsiz olacak.

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- "Fiziksel, zihinsel ve duygusal denge önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen sahibinden.com Üst Yöneticisi (CEO) Burak Ertaş, iyi yaşam anlayışının hayat kalitesine hem bedensel hem de ruhsal anlamda olumlu katkılar sağladığının bilincinde olan sahibinden.com kurum kültürünün, Global Wellness Day ile aynı değerleri paylaştığını bildirdi.

Ertaş, "Bu yıl yıl bir kez daha, Türkiye'mizden doğan ve tüm dünyaya yayılan Global Wellness Day'in ana sponsoru olduk. Etkinlik, dünyada milyonlarca insanı iyi yaşam fikri ve deneyimleri etrafında birleştiren bir organizasyon. İyi bir yaşam için, fiziksel, zihinsel ve duygusal dengenin korunması gerekir. Biz de tüm ekibimizle sağlıklı ve iyi yaşam tarzını benimsiyor, her adımda paydaşlarımızı da bu yönde desteklemeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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