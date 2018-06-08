sahibinden.com, Global Wellness Day'in ana sponsoru oldu

İSTANBUL (AA) - sahibinden.com, bir kez daha Global Wellness Day'in ana sponsorluğunu üstlendi.

sahibinden.com'un açıklamasına göre, kurulduğu günden beri iyi yaşam felsefesini benimseyen şirket, bedensel ve ruhsal olarak iyi yaşama bilincini dünyaya yaymayı hedefleyen Global Wellness Day hareketine sponsor olarak, dileyen herkesin etkinlikten yararlanmasına destek oluyor.

"Bir gün, tüm yaşamınızı değiştirebilir" sloganıyla Türkiye'den dünyaya yayılan "Global Wellness Day (Uluslararası İyi Yaşam Günü)", bu yıl 9 Haziran'da Maçka Küçükçiftlik Park’ta gerçekleştirilecek. 2018'de 100'den fazla ülkede 5 binden fazla noktada, onlarca elçinin öncülüğünde iyi yaşamı destekleyen etkinliklerle kutlanacak.

Etkinliğin Türkiye ayağında ise katılım bu yıl da iyi yaşam bilincini destekleyen herkese açık ve ücretsiz olacak.

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- "Fiziksel, zihinsel ve duygusal denge önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen sahibinden.com Üst Yöneticisi (CEO) Burak Ertaş, iyi yaşam anlayışının hayat kalitesine hem bedensel hem de ruhsal anlamda olumlu katkılar sağladığının bilincinde olan sahibinden.com kurum kültürünün, Global Wellness Day ile aynı değerleri paylaştığını bildirdi.