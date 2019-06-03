sahibinden.com'da tatil alternatiflerine ilgi arttı

İSTANBUL(AA) - sahibinden.com'un verilerine göre, nisan ayında "Kiralık Yazlık" ile ilgili tüm aramalar bir önceki aya göre yüzde 101 oranında artış gösterdi.

sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, yaz sezonunun başlaması ve bayram tatilinin uzamasıyla birlikte yazlık bölgelerdeki kiralık konutlara ilgi giderek artıyor. Uzun bayram tatilini de dahil ederek yaz tatilini uzatmak isteyenler hem keyifli hem de ekonomik tatil seçeneklerini değerlendiriyor.

Ayda 43,3 milyon kullanıcıyı ağırlayan sahibinden.com'un verilerine göre, nisan ayında "Kiralık Yazlık" ile ilgili tüm aramalar bir önceki aya göre yüzde 101 oranında artış gösterirken, "Kiralık Yazlık Villa" aramalarında ise bu oran yüzde 117 oldu.

Doğası, denizi, koyları ve tarihi dokusuyla tatilcilerin her zaman favorisi olan Bodrum'da "Kiralık Yazlık Villa" aramaları ise yüzde 460 gibi son derece yüksek bir oranda artış gösterdi.

Kiralık yazlıklarda en çok ilgi gören şehir ise İzmir oldu.

Diğer taraftan tatilini deniz, kum ve güneş yerine, doğayla iç içe, sessiz ve sakin bir ortamda geçirmeyi tercih edenler de kamp tatiline giderek daha fazla ilgi gösteriyor.