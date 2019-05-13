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sahibinden.com'da yaz lastiği aramaları arttı

FİNANS HABERLERİ  | 13.05.2019 16:00 | Son Güncelleme

sahibinden.com'un nisan ayı verilerine göre, yaz lastiği aramaları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39 artış gösterdi

İSTANBUL (AA) - e-ticaret platformu sahibinden.com'un nisan ayı verilerine göre, yaz lastiği aramaları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39 arttı.

sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, kış lastiği uygulamasının 1 Nisan'da son bulması ve yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte sıcak hava koşullarında daha yüksek performans alınmasını sağlayan yaz lastiklerinin de popülerliği arttı.

Ayda 43,3 milyondan fazla kullanıcıyı ağırlayan sahibinden.com'da, geçen ay yaz lastiği aramaları, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 39 arttı. Yaz lastiği aramasında öne çıkan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Kocaeli oldu.

Kış lastiğinin tersine tamamen yaz koşullarına ve ılıman iklimlere uyumlu, ısınan asfaltta veya ıslak yollarda daha iyi performans gösteren yaz lastikleri yol tutuşunu artırarak güvenli bir sürüş yaşatmak için özel olarak tasarlanıyor.

Kış lastikleri ise en iyi performanslarını 7 derecenin altında gösteriyor ve ısı arttıkça performansı düştüğü için yaz sezonunda güvenli olmuyor.

Yaz lastikleri kuru veya ıslak yollarda frenleme, hızlanma ve viraj almada maksimum çekiş gibi çeşitli avantajlar sunarak yaz mevsiminde güvenli bir sürüş sağlıyor.

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