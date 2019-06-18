FİNANS

sahibinden.com'un Fotoğraftan Araç Tanıma özelliği "en iyi" seçildi

FİNANS HABERLERİ  | 18.06.2019 12:51 | Son Güncelleme

International Classified Marketplace Association, sahibinden.com'un "Fotoğraftan Araç Tanıma" özelliğine, birincilik ödülünü verdi

İSTANBUL (AA) - sahibinden.com, International Classified Marketplace Association tarafından düzenlenen ve yenilikçi uygulamaların değerlendirildiği İnovasyon Ödülleri’nde "Fotoğraftan Araç Tanıma" özelliğiyle birincilik ödülünün sahibi oldu.

sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, geliştirdiği teknolojiyle uluslararası arenada birincilik alan Fotoğraftan Araç Tanıma özelliğiyle teknoloji ihracatını hedefliyor.

Başvuruların yaratıcılık, yenilikçilik, sonuç ve sürdürülebilirlik kriterlerine göre değerlendirildiği yarışmada en inovatif proje ödülüne layık görülen Fotoğraftan Araç Tanıma özelliği, sahibinden.com'un Ar-Ge merkezinde Türk mühendisler tarafından yapay zekâ teknolojisi kullanılarak hayata geçirildi.

Özellik, kullanıcıların ilgilendikleri aracın fotoğrafını çektikten sonra aracın marka, model ve yıl bilgilerini bularak milyonlarca ilan arasından aynı özellikteki tüm araç ilanlarına hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmasına olanak sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sahibinden.com İş, Servis ve Müşteri Deneyimi Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Bora Biçer, Ar-Ge merkezlerinde makine öğrenimi ile yapay zekâ teknolojisini kullanarak pek çok yeni ürün ve hizmet geliştirdiklerini belirterek, "Hedefimiz artık bu teknolojiyi Türkiye'nin sınırlarının ötesine taşımak; Fotoğraftan Araç Tanıma özelliğinin de Türkiye'nin katma değerli teknoloji ihracatı hedeflerine ulaşması yönünde güzel bir örnek olacağına inanıyoruz. Projemizin uluslararası alanda gördüğü ilgi ve kazandığı ödül de bunun ispatı niteliğinde." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNER200 yıldır ayakta! Bakın herkesin görmek için can attığı o binanın gizemi neymiş200 yıldır ayakta! Bakın herkesin görmek için can attığı o binanın gizemi neymiş
Türkiye’nin Leed sertifikalı ilk tren istasyonun Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı olduğu açıklandıTürkiye’nin Leed sertifikalı ilk tren istasyonun Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı olduğu açıklandı
Mayıs ayının haber şampiyonu ‘dolar’Mayıs ayının haber şampiyonu ‘dolar’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sahibinden.com

En Çok Okunan Haberler

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

O paralar iade edilecek! Tarihler belli oldu

O paralar iade edilecek! Tarihler belli oldu

Müjde! Bir banka daha bugün başlattı

Müjde! Bir banka daha bugün başlattı

Türkiye'nin en en büyük projesi! Kurban bayramı öncesi açılacak

Türkiye'nin en en büyük projesi! Kurban bayramı öncesi açılacak

Dolar yön değiştirdi! İşte son durum

Dolar yön değiştirdi! İşte son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yalova, yabancıya konut satışında 5'inci sırada

Yalova, yabancıya konut satışında 5'inci sırada

Fiyatı düşen domatese 'taban fiyat' teklifi

Fiyatı düşen domatese 'taban fiyat' teklifi

Nevşehir'den Arap ülkelerine çilek ihracı

Nevşehir'den Arap ülkelerine çilek ihracı

Türkiye’nin Leed sertifikalı ilk tren istasyonun Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı olduğu açıklandı

Türkiye’nin Leed sertifikalı ilk tren istasyonun Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı olduğu açıklandı

Mayıs ayının haber şampiyonu ‘dolar’

Mayıs ayının haber şampiyonu ‘dolar’

Opel kalacak, Volkswagen'e Torbalı'da yeni yer önerisi

Opel kalacak, Volkswagen'e Torbalı'da yeni yer önerisi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.