Sahil Güvenlik Komutanlığı-İstanbul Akvaryum iş birliği

İSTANBUL (AA) - Sahil Güvenlik Komutanlığı ile İstanbul Akvaryum arasında denizlerde güvenli ve emniyetli yüzme konusunda bilinç oluşturulması amacıyla iş birliği yapıldı.

İstanbul Akvaryum'dan yapılan açıklamaya göre, denizlerde can ve mal güvenliğinin artırılması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla İstanbul Valiliğinin himayesinde bir ilke imza atıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, denizlerde güvenlik ve emniyetin artırılmasına yönelik olarak farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı proje kapsamında yılda 1,5 milyon ziyaretçi tarafından tercih edilen İstanbul Akvaryum ile iş birliği yaptı.

Denizlerde güvenli ve emniyetli yüzme konusunda bilinç yaratmayı hedefleyen proje ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi eşliğinde İstanbul Akvaryum'un uzman dalgıçları tarafından İstanbul Boğazı tema alanına, üzerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ismi ve ihbar hattının yazılı olduğu bir adet can simidi indirildi.

Proje kapsamında, İstanbul Akvaryum'un çeşitli bölgelerinde "Çeken Akıntıdan Korunma Yöntemleri"ne ilişkin tanıtım materyalleri konuldu. Tanıtım materyalleri aracılığıyla denizlerde çok sık meydana gelen çeken akıntıdan korunma yöntemlerine ilişkin bilgilendirme yapılıyor.

