FİNANS

Sahillerde bayram bereketi

FİNANS HABERLERİ  | 03.06.2019 14:25 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı dolayısıyla 9 günlük tatili fırsat bilenler Antalya ve Muğla gibi tatil yörelerinde yoğunluk oluşturdu

Antalya ve Muğla'da sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler, sahilleri doldurdu.

Antalya Meteoroloji Bölge Hava Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 28, deniz suyu sıcaklığı 27 derece, nem oranı yüzde 54 ölçüldü.

Turizmin başkenti Antalya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilenlerin de en fazla tercih ettiği kentler arasında yer aldı.

Sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Deniz, kum ve güneşin keyfini çıkaranlar, denizde serinledi. Plajda güneşlenen ve su sporları yapanların yanı sıra sahil kenarında yürüyüş yapıp, bisiklete binmeyi tercih edenler de oldu.

İstanbul'dan tatil için Antalya'ya gelen İbrahim Akdemir, 9 günlük tatili değerlendirmek istediklerini söyledi. kente daha önce de geldiğini belirten Akdemir, "Hava sıcak, yarından itibaren daha da sıcak olacakmış. Kapalı ortamlarda pek durulmuyor, biz de kendimizi sahile attık." dedi.

Tuğba Akdemir de ilk defa geldiği Antalya'yı çok beğendiğini dile getirdi.

- Muğla

Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece ölçüldüğü Muğla'da vatandaşlar ve turistler, serinlemek için sahilleri tercih etti.

Bayram tatilini sahillerde geçirmek isteyenler, hava sıcaklığının yükselmesiyle denize girerek serinlemeye çalıştı.

Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde tatilciler, halk plajında güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Bazı tatilciler denize girmeyi tercih ederken, kimileri de Akyaka'dan kalkan günübirlik tur tekneleriyle Gökova Körfezi koylarında gezintiye çıktı. Akyaka, yakın illerden gelen turistlerle doldu. Ormanlık alanlarda piknik yapmayı tercih edenler de yoğunluk oluşturdu.

Tatillerini geçirmek için Bodrum'u tercih edenler, Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarında deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı. Hava sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü ilçede sahil kesiminde hareketlilik yaşandı.

Eğlence mekanlarının bayram tatili kapsamında çeşitli programlar hazırladığı turistik ilçede, gündüz sahillerdeki yoğunluğun akşam saatlerinde cadde ve sokaklarda devam etmesi bekleniyor.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belceğiz Plajı'nda da vatandaşlar, denize girmeyi ve kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

Macera tutkunları, Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nin bin 200 metredeki pistinden yamaç paraşütüyle uçuş yaparak, Ölüdeniz'in manzarasını izleme fırsatı buldu.

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Anahtar Kelimeler:
bayram Sahil turist

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