Sahillerde bayram bereketi

Antalya ve Muğla'da sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler, sahilleri doldurdu.

Antalya Meteoroloji Bölge Hava Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 28, deniz suyu sıcaklığı 27 derece, nem oranı yüzde 54 ölçüldü.

Turizmin başkenti Antalya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilenlerin de en fazla tercih ettiği kentler arasında yer aldı.

Sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Deniz, kum ve güneşin keyfini çıkaranlar, denizde serinledi. Plajda güneşlenen ve su sporları yapanların yanı sıra sahil kenarında yürüyüş yapıp, bisiklete binmeyi tercih edenler de oldu.

İstanbul'dan tatil için Antalya'ya gelen İbrahim Akdemir, 9 günlük tatili değerlendirmek istediklerini söyledi. kente daha önce de geldiğini belirten Akdemir, "Hava sıcak, yarından itibaren daha da sıcak olacakmış. Kapalı ortamlarda pek durulmuyor, biz de kendimizi sahile attık." dedi.

Tuğba Akdemir de ilk defa geldiği Antalya'yı çok beğendiğini dile getirdi.