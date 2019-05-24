Sahillerde bayram tatilinin galibi Ege

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ETSTUR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suat Özbek, Ramazan Bayramı tatilinde rezervasyonlarda geçen yıla göre yüzde 40 talep artışı yaşandığını söyledi. Özbek, ulaşılabilir fiyatlar dolayısıyla misafirin talebinin Ege Bölgesi'ne kaydığını söyledi.

Ramazan Bayramı'na sayılı gün kala, 9 günlük tatil heyecanı yaşanıyor. İki ay öncesinden tatilin süresinin 9 gün olduğunun açıklanması bayramı hem yurtiçinde hem de yurdışında geçirmek isteyenler için daha uygun fiyatlarla rezervasyon yapma fırsatı sundu.

EGE SAHİLLERİ, ANTALYA'YI GEÇTİ

Etstur Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suat Özbek, Ramazan Bayramı tatil dönemindeki yurtiçi ve yurtdışı tatil destinasyonlarına oluşan ilgi hakkında bilgi verdi. Suat Özbek, en yoğun talebi gören yurtiçi seyahatlerin dağılımına bakıldığında, ulaşılabilir fiyatlar dolayısıyla misafirin talebinin Ege Bölgesi'ne kaydığını söyledi. Toplam satış oranlarına bakıldığında tercihin yüzde 52 Ege, yüzde 48 Akdeniz Bölgesi olarak gerçekleştiğini belirten Suat Özbek, “Şaşırtan bir rakam. Önceki yıllarda Antalya yüzde 60, Ege yüzde 40'larda oluşurken bu yılki tercih, fiyatın ne kadar öne çıktığını gösteriyor. Misafirin bu yıl Ege Bölgesi'ne daha fazla rağbet ettiğini görüyoruz. Bayram döneminde yurtiçinde 150-200 TL'den 2 bin 500- 3 bin TL'ye kadar alternatifler hem Ege hem de Antalya için mevcut. Ancak Ege'de makul fiyatlı tesis sayısı daha fazla olduğundan misafirin yönü de değişti" diye konuştu.

GEÇEN SENEYE GÖRE YÜZDE 40 ARTIŞ

Yurtiçi toplam satışa bakıldığında bu bayramda satışların yüzde 40'ın üzerinde artış gösterdiğini dile getiren Suat Özbek, bu artışın en önemli sebebi olarak 9 günlük tatilin çok önceden açıklanmış olmasını gösterdi. Özbek, “Bayramda idari tatilin çok önceden 9 gün olarak anons edilmesi sebebiyle misafirler erken planlama yapma imkanı buldu. Haliyle de bayrama yoğun talep aldık. Turizm sektörü için önemli bir performans artışı olarak gerçekleşti bu bayram dönemi. 9 günlük bayram tatilinde organize tur operatörleri ile seyahat edecek misafir sayısının 250 bin paksları (konaklama) geçmesini bekliyoruz. Bunda memleketine gidecek, aile ziyaretleri için il değişikliği yapacaklar hariç, sadece otellere gidecek misafirler" dedi.

YURTDIŞI TURLARDA YÜZDE 15 ARTIŞ

Bayramı yurtdışında geçirmek isteyenlerin oranında ise geçen yıla göre yüzde 15'in üzerinde artış yaşandığını anlatan Suat Özbek, “En çok talep gören destinasyonlar Avrupa başkentleri. Özellikle İtalya'da Venedik-Floransa-Roma turları. Sonra vizesiz olması nedeniyle Balkan turları ki, Makedonya, Bosna Hersek, Hırvatistan, Karadağ gibi çok çeşitli destinasyonu içeren alternatifler mümkün. Bunların haricinde İspanya'da Madrid, Barcelona ve Malaga, Lizbon gibi Endülüs turları, yine Fransa'da Paris, Disneyland turları ilgi görüyor" diye konuştu.

YUNAN ADALARI İÇİN ACELE EDİN

Bayram tatili 9 gün olmasına rağmen Uzakdoğu, Amerika turlarının, ulaşılabilir fiyat olmaması nedeniyle biraz daha az talep gördüğünü kaydeden Özbek, gemi turlarının ise büyük ilgi gördüğünü söyledi. Özellikle bu Ramazan bayramında 2-6 Haziran'ın hareketli, 3-4 gece Yunan adaları turlarının yoğun ilgi gördüğünü belirten Özbek, “Geçen senenin yüzde 50 üzerinde taleple karşı karşıyayız. Bayram turları dolmak üzere, çok az yer kaldı. Vizesiz Yunan adaları turlarına katılmak isteyenlerin biraz acele etmesi gerekiyor" dedi.

KÜLTÜR TURLARINDA YÜZDE 100'ÜN ÜZERİNDE ARTIŞ

Yıl bazında bu yıl en çok talep gören turların kültür turları olduğuna işaret eden Özbek, “Ramazan Bayramı'nda da yüzde 100'ün üzerinde talep artışıyla karşılaştık. Özellikle Karadeniz ve GAP turlarına yoğun talep nedeniyle yeni ilave turlar açıldı. Sonrasında Kapadokya bölgesine yoğun ilgi var. Fethiye bölgesinde ise Likya turları ilgi görüyor. Deniz-güneş mevsimi olması itibarıyla Ege ve Akdeniz turları da yoğun ilgi görüyor" diye konuştu.

KIBRIS'A UÇAK FİYATLARI ÇOK PAHALI

Diğer yandan özellikle bayram tatillerinde yurtdışı turlarda en çok ilgi gören Kıbrıs'ın bu yıl geçen yıllara göre artış göstermeyen tek bölge olduğuna dikkat çeken Özbek, sebebinin de inanılmaz yüksek uçak fiyatları olduğunu dile getirdi. Özbek, “Kıbrıs artış olmayan tek turumuz. Gidiş-dönüş en düşük uçak bilet fiyatının kişi başı 2 bin 500- 3 bin TL arasında olduğunu görüyoruz. Yüksek bilet fiyatı haliyle misafirin tercihini etkiliyor ve Kıbrıs'a gidişi zorlaştırdı. İstanbul'dan Antalya'ya baktığımızda bayram döneminde 700-800 TL'ye uçak bulunabiliyor. Ama Antalya'ya 15-20 dakika uzaklıktaki Kıbrıs'a minimum 2 bin 500 TL" dedi.