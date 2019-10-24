FİNANS

"Sahip çıkmamız gereken en önemli şey değerler"

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2019 19:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan: - "Birlikte yaşamanın garanti altına alınması çok önemli, bu yüzden sahip çıkmamız gereken en önemli şey değerler" - "Bugün dünyadaki finansal işlemlerin yarıya yakınını bilgisayar programları yapıyor"

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinin 2019-2020 Akademik Yılı açılışında konuşan Aşan, öğrenci olmak yerine özellikle üniversite hayatında talep eden kişi olunması gerektiğini söyledi.

Aşan, sözlerini şöyle sürdürdü:

1950'lilerde makineleşmenin üretim süreçlerinde yoğun olarak kullanılmasına bağlı olarak 10 tane işçinin yaptığı işi bir tane işçinin yapmaya başladığını belirten Aşan, "İnsanlar işsiz kalmaya başladı. İşiz kalan insanın düşen satın alım gücüyle birlikte ticaret hacmi de giderek daraldı. İnsanları ekonominin içerisinde tutmak için çözümse, daha önce birçok insanın fark etmediği hizmet sektöründe bulundu." dedi.

Finans ve bankacılıkta insan gücüne duyulan gereksinim her geçen gün daha da azaldığının altını çizen Aşan, "Bugün dünyadaki finansal işlemlerin yarıya yakınını bilgisayar programları yapıyor. 1950'lerde durum hizmet sektörü ile çözülmüştü, şimdi ise durum çok daha vahim. İnsanoğlu bu konuda yeni çözümleri bulmak zorunda." ifadelerini kullandı.

- "Zor bir yeryüzünün içerisindeyiz. Bilime çok iş düşüyor"

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ise üniversitenin üretilmeyeni üreten yazılmayanı yazan konuşulmayan şeylerin konuşulduğu yer olduğunu belirtti.

Hacsalihoğlu, "Zor bir yeryüzünün içerisindeyiz. Bilime çok iş düşüyor. Özellikle çekişmenin, didişmenin, çıkarların ve siyasetin farklı amaçlarda kullanıldığı yeryüzü içerisinde bilimin adalet dağıtan eşitlikçi sorun çözen hakkaniyetli özelliğine ihtiyaç var. Özellikle sosyal bilimler." diye konuştu.

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