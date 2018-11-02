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Sahra Altı Afrika'da büyümeye rağmen işsizlik artıyor

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 15:18 | Son Güncelleme

IMF raporunda, Sahra Altı Afrika'daki büyümenin işsizliği azaltmaya yetmediği ortaya kondu

ADDİS ABABA (AA) - Uluslararası Para Fonu (IMF), Sahra Altı Afrika'daki büyümenin artarak sürdüğünü ancak mevcut rakamların işsizliği azaltmaya yetmeyeceğini açıkladı.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da 2018 yılı için hazırlanan Afrika Bölgesel Ekonomik Görünüm başlıklı raporunu tanıtan IMF, Sahra Altı Afrika'daki büyümenin giderek hızlandığına dikkati çekti.

Raporda, Sahra Altı Afrika'daki makro ekonomik görünümün güçlenmeye devam ettiği aktarılırken, "2017'de yüzde 2,7 olan büyümenin 2018 yılında yüzde 3,1'e yükselmesi bekleniyor." ifadesine yer verildi.

Orta vadede büyüme hızının yüzde 4'e çıkabileceğine yer verilen raporda, buna karşın, bu hızın, işe ihtiyaç duyan ve her geçen yıl katlanan yetişkin nüfusa istihdam sağlamada yetersiz kaldığı belirtildi.

- "Her yıl sadece 10 milyon Afrikalı istihdam ediliyor"

IMF’nin Bölgesel Çalışmalar Dairesi Başkanı Papa N'Diaye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihtiyaç duyulan istihdamın yaratılması için büyümenin mevcut rakamların çok üstünde olması gerektiğini dile getirdi.

N'Diaye, "Her yıl iş piyasasına yaklaşık 80 ile 90 milyon arasında Afrikalı giriyor ancak bunların sadece 10 milyonu istihdam ediliyor." dedi.

Raporda ayrıca ABD ve Çin arasında yükselen ticari tansiyonun ve avro bölgesinde yaşanan gelişmelerin Sahra Altı'nın büyümesini olumsuz etkileyebileceğine de yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika büyüme IMF

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