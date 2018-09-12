Sahte balı tespit edecek tesis açıldı

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü bünyesinde kurulan ve bir süre önce sektöre hizmet vermeye başlayan bal paketleme tesisi ve analiz laboratuvarının açılışı yapıldı.

Avrupa Birliği ile Türkiye tarafından desteklenen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı'nda yer alan "Arım Balım Peteğim Projesi"yle, arıcılık sektörünün gelişmesi ve rekabetçiliğinin artırılması için 10 milyon avro yatırım yapılarak dünya arı ürünleri ihracatında Türkiye'nin ilk sıralara taşınması hedefleniyor.

Ordu Valiliğinin yetkili temsilcisi olduğu proje kapsamında kurulan bal paketleme tesisi ve analiz laboratuvarı, BALMER şirketinin kurulmasının ardından arıcılık sektörüne hizmet vermeye başladı. Balda tağşiş ve taklidi ortadan kaldıracak tesis, günlük ortalama 7 ila 10 ton kapasiteyle çalışıyor.

Vali Seddar Yavuz, Arıcılık Araştırma Enstitüsü Ortak Kullanım Tesisi‘nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, böylesine güzel bir projenin sonuçlanması dolayısıyla minnet ve şükran duyduklarını söyledi.