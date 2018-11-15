FİNANS

'Sahte' Satoshi tehdit etti, kripto para piyasaları karıştı

FİNANS HABERLERİ  | 15.11.2018 12:49 | Son Güncelleme

BITCOIN'in (BTC) kurucusu olduğunu iddia eden Avustralyalı yazılımcı Craig Steven Wright, 14 Kasım akşam saat 20.00’de attığı tweet ile Bitcoin madencilerini Bitcoin fiyatını 1000 dolara düşürmekle tehdit etti.

Erkan ÖZ, (DHA)- BITCOIN'in (BTC) kurucusu olduğunu iddia eden Avustralyalı yazılımcı Craig Steven Wright, 14 Kasım akşam saat 20.00’de attığı tweet ile Bitcoin madencilerini Bitcoin fiyatını 1000 dolara düşürmekle tehdit etti.
Craig’in Tweet’inin ardından Bitcoin’in fiyatı yaklaşık yüzde 11 düşüşle 5 bin 600 dolar seviyesine indi. Diğer kripto paralar da Bitcoin’i takip ederek daha büyük oranda zararlara imza attı.
Bitcoin’in kurucusunun, kimliği belli olmayan anonim şahsiyet Satoshi Nakamoto olduğu biliniyor. Fakat ne polis ne de kripto para piyasaları Wright’in 2016’da yaptığı "Gerçek Satoshi benim" iddiasını inandırıcı bulmadı.
Wright’in tehdit tweeti kasım ayının başından beri kripto piyasalarını meşgul eden Bitcoin Cash (BCH) çatallanması ile ilgili. Kripto para birimlerinde yazılım güncellemeleri yapıldığında bazen eklenen yeni özellikler o para biriminin topluluğunun tamamı tarafından kabul edilmiyor. Bu durumda, yeni özellikleri olan yazılım, ayrı bir kripto para birimi haline dönüşüyor. Buna çatallanma (fork) deniyor.
BCH’nin kendisi ağustos 2017’de Bitcoin’in yani BTC’nin çatallanmasıyla oluşmuş bir para birimi.
15 Kasım’da Türkiye saatiyle 19.40’da gerçekleşecek BCH çatallanmasında Wright kendi projesi BSV’yi destekliyor. Wright’in karşısında ise BCH’nin kurucusu Roger Ver ve büyük Bitcoin madencilerinden Jihan Wu yer alıyor. Ver ve Wu, BCH’ye yeni özelllikler eklemek isterken Wright ise BCH’yi hemen hemen olduğu gibi bırakıp adını BSV yapmak istiyor.
Çatallanmalarda bazen iki taraf birbirlerini madenci bilgisayar hesaplama gücü (hash power) ile yok etmeye çalışıyor. Hesaplama gücü ile karşı tarafa saldırmak için ciddi miktarda kripto para harcamak gerekiyor.
Wright attığı Tweet’de Bitcoin (BTC) madencilerine seslendi. Wright şu ifadeleri kullandı:
"Eğer BCH’yi (Ver ve Wu’yu) desteklerseniz (karşı saldırımızı) BTC ile fonlamak zorunda kalırız. Eğer satarsak BTC’yi dolar karşılığında satarız. BTC piyasasının çok yeri olmadığını düşünüyoruz. BTC düşecektir. Satarsak çok satarız. BTC’nin 1000 dolara gitmesi beni rahatsız etmez."

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