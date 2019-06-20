İSTANBUL (AA) - Sahte temizleme yazılımı kurbanlarının sayısı bir yılda ikiye katlandı. Kaspersky açıklamasına göre, Kaspersky uzmanları, sahte sistem temizleme programlarının saldırısına uğrayan kullanıcı sayısında iki kat artış olduğunu tespit etti. Bu dolandırıcılık programları, insanları kandırarak bilgisayarlarındaki sözde ciddi sorunların düzeltilmesi için para ödemeye ikna ediyor. Saldırıya uğrayan kullanıcılar 2018'in ilk yarısında 747 bin 322 olurken, rakam, bu yılın aynı döneminde 1 milyon 456 bin 219'u buldu. Bu süre zarfında bazı saldırılar daha karmaşık ve tehlikeli hale geldi. Bilgisayarın yavaş çalışması ya da zayıf performans göstermesi, PC kullanıcıları arasında yaygın şikayetlerden biri ve bu tarz sorunları çözmek için fazla sayıda meşru araç bulunmuyor. Gerçekten işini yapan sistem temizleyicilerin yanında dolandırıcılar tarafından geliştirilen sahte temizleyiciler de bulunuyor. Bu sahte programlar, kullanıcıları kandırarak bilgisayarlarının hafızanın aşırı yüklenmesi gibi kritik bir tehlike altında olduğuna ve acilen temizlenmesi gerektiğine inandırıyor. Ardından saldırganlar, belirli bir ödeme karşılığında bu hizmeti sunmayı öneriyor. Kaspersky, bu programları 'sahtekar sistem temizleyiciler' olarak tanımlayıp tespit ediyor.

Kullanıcı iznini ve ödemeyi alan dolandırıcılar, bilgisayarı temizleyeceğini iddia eden programı kuruyor fakat bu program, ya hiçbir şey yapmıyor ya da bilgisayarı kritik bir tehlike yaratmasa da fazlasıyla sinir bozucu bir istenmeyen reklam dalgasına maruz bırakan reklam yazılımlarını yüklüyor. - Sahte temizleme programlarıyla yapılan saldırılardan en çok etkilenen Japonya Öte yandan, siber suçlular Truva Atları ya da fidye yazılımları gibi kötü amaçlı yazılımları indirmek veya gizlemek için sahte temizleyicileri giderek daha fazla kullanmaya başladı. 2019'un ilk yarısında sahte temizleme programlarıyla yapılan saldırılardan en çok etkilenen ülkeler, tehdidin coğrafi olarak ne kadar geniş bir alana yayıldığını gösteriyor: Listenin başında kullanıcılarının yüzde 12'si etkilenen Japonya bulunuyor. Japonya'yı, yüzde 10 ile Almanya, Beyaz Rusya, İtalya ve Brezilya takip ediyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Artemiy Ovchinnikov, sahte temizleyici fenomeninin son birkaç yılda nasıl büyüdüğünü izlediklerini belirterek, şunları kaydetti: