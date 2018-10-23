Sakarya Havzası Taşkın Yönetim Planı çalışmalarında sona gelindi

Tarım ve Orman Bakanlığı, yapımına 2015 yılında başlanan ve bu yıl tamamlanan Sakarya Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi'nin kapanış toplantısının yarın Ankara'da yapılacağını duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Taşkın Yönetim Planları ile taşkın riski ön değerlendirmesi, taşkın tehlike haritaları ve taşkın risk haritalarının çıktıları kullanılarak, taşkın öncesi, taşkın anı ve taşkın sonrasında yapılması gereken çalışmalar, alınacak önlemler ve taşkından korunma hususunda yatırımların yönlendirilebilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Türkiye'deki 25 Havza için yapılan Taşkın Yönetim Planları'nın 2021 yılına kadar tamamlanmasının hedeflendiği vurgulanan açıklamada, "Sakarya Havzası ile Yeşilırmak, Antalya, Ceyhan ve Sakarya Havzalarında olmak üzere 5 havzada Taşkın Yönetim Planı hazırlanmıştır. 18 havzada çalışmalar devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 2015 yılında başlanan ve bu yıl tamamlanan Sakarya Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi'nin kapanış toplantısının yarın Ankara'da yapılacağı belirtildi.