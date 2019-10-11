Sakarya ihracatta 50 ilin toplamını geçti

ONUR ORHAN - Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi firmaların bulunduğu Sakarya, yılın 9 aylık döneminde 3 milyar 732 milyon 873 bin dolarlık payıyla 50 ilin toplam ihracat rakamını geçti.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından ihracatta 7. sırada bulunan Sakarya, eylül ayı ihracatını bir önceki aya göre yüzde 107 artırarak 391 milyon 967 bin dolara çıkardı.

Başta otomotiv olmak üzere makine ve aksamları, demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi ile kimyevi maddeler ve mamulleriyle diğer sektörlerde yurt dışına satış yapan kent, Türkiye'nin toplam ihracatına yaklaşık yüzde 3 katkı sağladı.

Yılın 9 ayında toplamda 146 ülke ve 11 serbest bölgeye satış yapan kent, 50 ilin toplam ihracat rakamını geçerek ülke ekonomisine 3 milyar 732 milyon 873 bin dolar döviz kazandırdı.

- İhracat sıralamasında "otomotiv" başı çekiyor

Kentin ihracatında yüzde 91,3 ile ilk sırayı otomotiv sektörü aldı. Toyota, TürkTraktör ve Otokar'ın üretim tesisleriyle otomotiv ihracatında 4. il olan Sakarya, söz konusu dönemde 3 milyar 410 milyon 517 bin dolarlık ihracata imza attı.