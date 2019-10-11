FİNANS

Sakarya ihracatta 50 ilin toplamını geçti

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2019 11:16 | Son Güncelleme

Türkiye'nin sanayi şehirlerinden Sakarya, ocak-eylül döneminde 146 ülke ve 11 serbest bölgeye 3 milyar 732 milyon 873 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi - Kentin ihracatında yüzde 91,3 ile ilk sırayı otomotiv sektörü aldı - Yılın 9 aylık döneminde 50 ilin toplamından daha fazla ihracat yapan kent, ülke ekonomisine önemli oranda katkı sağlamayı sürdürüyor

ONUR ORHAN - Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi firmaların bulunduğu Sakarya, yılın 9 aylık döneminde 3 milyar 732 milyon 873 bin dolarlık payıyla 50 ilin toplam ihracat rakamını geçti.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından ihracatta 7. sırada bulunan Sakarya, eylül ayı ihracatını bir önceki aya göre yüzde 107 artırarak 391 milyon 967 bin dolara çıkardı.

Başta otomotiv olmak üzere makine ve aksamları, demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi ile kimyevi maddeler ve mamulleriyle diğer sektörlerde yurt dışına satış yapan kent, Türkiye'nin toplam ihracatına yaklaşık yüzde 3 katkı sağladı.

Yılın 9 ayında toplamda 146 ülke ve 11 serbest bölgeye satış yapan kent, 50 ilin toplam ihracat rakamını geçerek ülke ekonomisine 3 milyar 732 milyon 873 bin dolar döviz kazandırdı.

- İhracat sıralamasında "otomotiv" başı çekiyor

Kentin ihracatında yüzde 91,3 ile ilk sırayı otomotiv sektörü aldı. Toyota, TürkTraktör ve Otokar'ın üretim tesisleriyle otomotiv ihracatında 4. il olan Sakarya, söz konusu dönemde 3 milyar 410 milyon 517 bin dolarlık ihracata imza attı.

Kentte en fazla ihracat yapılan ikinci sektör 52 milyon 978 bin dolarla "demir ve demir dışı metaller", üçüncü sektör 43 milyon 800 bin dolarla "makine ve aksamları" oldu. Bunları 37 milyon 536 bin dolarla "iklimlendirme sanayi", 33 milyon 668 bin dolarlık ihracatla "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörleri izledi.

Yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla ihracat artışı ise yüzde 108,13 ile "mücevher" ve yüzde 95,68 ile "kuru meyve ve mamulleri" sektöründe yaşandı.

- En çok ihracat Birleşik Krallık'a

Bu yıl ocak-eylül döneminde en çok ihracat 416 milyon 655 bin dolarla Birleşik Krallık'a yapıldı.

Sakarya'nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke 353 milyon 987 bin dolarla Fransa oldu. Bu ülkeleri sırayla 301 milyon 42 bin dolarla İspanya, 275 milyon 735 bin dolarla Almanya ve 267 milyon 963 bin dolarla İsrail izledi.

Bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla ihracat artışı yaşanan ülke, yüzde 92,5 artışla İsrail olarak kayıtlara geçti.

Kentten ocak-eylül döneminde en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke şöyle:

Ülke (Bin dolar) Birleşik Krallık 416,655 Fransa 353,987 İspanya 301,042 Almanya 275,735 İsrail 267,963 ABD 250,861 İtalya 217,203 İsveç 177,653 Belçika 137,985 Bulgaristan 60,166

Aman dikkat! Aldığınız etin üzerinde ıslaklık varsa...Aman dikkat! Aldığınız etin üzerinde ıslaklık varsa...
TÜİKTÜİK
Arçelik : KızCode Platformu ile hedef cinsiyetçi kalıpları kırmakArçelik : KızCode Platformu ile hedef cinsiyetçi kalıpları kırmak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
döviz ihracat otomotiv ihracatı Sakarya

En Çok Okunan Haberler

ABD'de Türkiye'ye karşı bir skandal hamle daha

ABD'de Türkiye'ye karşı bir skandal hamle daha

TSK üssüne havanlı saldırı: 5 asker yaralı

TSK üssüne havanlı saldırı: 5 asker yaralı

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Dünyanın en iyi 25 şirketi açıklandı!

Dünyanın en iyi 25 şirketi açıklandı!

Hareketlilik devam ediyor! Dolar bu sabah...

Hareketlilik devam ediyor! Dolar bu sabah...

Ekonomi için kritik veri açıklandı

Ekonomi için kritik veri açıklandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
INFLOW Awards 11 kişiden oluşan jüri konseyini oluşturdu

INFLOW Awards 11 kişiden oluşan jüri konseyini oluşturdu

TÜİK

TÜİK

Arçelik : KızCode Platformu ile hedef cinsiyetçi kalıpları kırmak

Arçelik : KızCode Platformu ile hedef cinsiyetçi kalıpları kırmak

TÜİK-Toplanan süt miktarı Ağustos‘ta yıllık yüzde 13.1 azaldı

TÜİK-Toplanan süt miktarı Ağustos‘ta yıllık yüzde 13.1 azaldı

Kullanılmayan elektronik atıklar TEGV’de eğitime dönüşüyor

Kullanılmayan elektronik atıklar TEGV’de eğitime dönüşüyor

Franchise sektörü 5 yılda yüzde 180 büyüdü: İş hacmi 50 milyar dolar

Franchise sektörü 5 yılda yüzde 180 büyüdü: İş hacmi 50 milyar dolar

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.