Sakarya Ticaret Borası

Sakarya Ticaret Borsasında ithal nohutun kilogramı ortalama 8,71 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
Ortalama (TL) Satış türüYemlik Buğday Kg 0,95TSMısır dane Kg 0,85TS Patates Kg 0,97TSNohut ithal Kg 8,71TSSoğan kuru Kg 0,67TSTS: Tüccar Satışı
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