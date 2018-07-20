Sakarya Ticaret Borası

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
Ortalama (TL) Satış türüMısır dane Kg 1,15TS Kabuklu fındık Kg 10,00HMSBuğday kepeği Kg 0,79TSAyçiçek çerezlik Kg 3,97TSTS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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