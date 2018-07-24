Sakarya Ticaret Borası

Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 10,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
Ortalama (TL) Satış türüYemlik buğday Kg 0,95TS Kabuklu fındık Kg 10,50TSArpa Kg 0,86TSMısır dane Kg 0,91TSİç fındık kavrulmuş Kg 19,50 TSTS: Tüccar Satışı
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