Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 10,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
Ortalama (TL) Satış türüKabuklu fındık Kg 10,25TSYemlik buğday Kg 0,97TSMısır dane Kg 0,98TS İç fındık Kg 18,95TS TS: Tüccar Satışı
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