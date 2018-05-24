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Sakarya Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 09:49 | Son Güncelleme

Kabuklu fındığın kilogramı ortalama 10,25 liradan işlem gördü

Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 10,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

Ortalama (TL) Satış türüKabuklu fındık Kg 10,25TSBulgur pilavlık Kg 1,63TSMısır dane Kg 0,99TS Domates Kg 0,88HMSTS: Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

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Anahtar Kelimeler:
Kabuklu fındık Sakarya Ticaret Borsası

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