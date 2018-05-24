Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 10,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
Ortalama (TL) Satış türüKabuklu fındık Kg 10,25TSBulgur pilavlık Kg 1,63TSMısır dane Kg 0,99TS Domates Kg 0,88HMSTS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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