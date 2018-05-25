Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında iç fındığın kilogramı ortalama 26,05 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
Ortalama (TL) Satış türüKabuklu fındık Kg 11,17TSYemlik buğday Kg 0,90TSMısır dane Kg 1,13TS İç fındık Kg 26,05TS TS: Tüccar Satışı
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